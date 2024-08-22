Giriş Tarihi: 22.08.2024 19:50
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
19:50
Yaprak Dökümü'nün ‘Leyla'sı Gökçe Bahadır’ı doğal güzel sananlar şaşırdı! İşte Gökçe Bahadır’ın son hali!
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, yıllar içindeki değişimiyle bu kez sosyal medyada gündem oldu. Önce 'Hayat Bilgisi', ardından 'Yaprak Dökümü' dizileriyle ününe ün katan Gökçe Bahadır'ın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kariyerinin ilk yıllarındaki halinden çok farklı olan ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi çekiyor. İşte Gökçe Bahadır'ın yıllar içindeki değişimi!