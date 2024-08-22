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Haberler Galeri Yaprak Dökümü'nün ‘Leyla'sı Gökçe Bahadır’ı doğal güzel sananlar şaşırdı! İşte Gökçe Bahadır’ın son hali!
Giriş Tarihi: 22.08.2024 19:50 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 19:50

Yaprak Dökümü'nün ‘Leyla'sı Gökçe Bahadır’ı doğal güzel sananlar şaşırdı! İşte Gökçe Bahadır’ın son hali!

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, yıllar içindeki değişimiyle bu kez sosyal medyada gündem oldu. Önce 'Hayat Bilgisi', ardından 'Yaprak Dökümü' dizileriyle ününe ün katan Gökçe Bahadır'ın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kariyerinin ilk yıllarındaki halinden çok farklı olan ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi çekiyor. İşte Gökçe Bahadır'ın yıllar içindeki değişimi!

Yaprak Dökümü’nün ‘Leyla’sı Gökçe Bahadır’ı doğal güzel sananlar şaşırdı! İşte Gökçe Bahadır’ın son hali!

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır "Estetik yaptırıyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt vermişti: "Herkes aynaya baktığında kendini güzel görmek ister. Ufak tefek şeyler bende de var, hiçbir şey yok diyemem. Sonuçta her daim bakımlı ve güzel gözükmek isterim ama doğallığı bozmadan" demişti. Ama yıllar içindeki değişimini görenler şoke oldu. İşte Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali...

Yaprak Dökümü’nün ‘Leyla’sı Gökçe Bahadır’ı doğal güzel sananlar şaşırdı! İşte Gökçe Bahadır’ın son hali!

İşte Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali... Gökçe Bahadır ve müzisyen eşi Emir Ersoy, 25 Şubat'ta Alaçatı'da dünyaevine girmişti. Öte yandan; Gökçe Bahadır'ın kariyerinin ilk zamanlarındaki hali sosyal medyada çok konuşuldu. Estetiksiz hali görenleri şoke etti!

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Yaprak Dökümü’nün ‘Leyla’sı Gökçe Bahadır’ı doğal güzel sananlar şaşırdı! İşte Gökçe Bahadır’ın son hali!

GÖKÇE BAHADIR

Yaprak Dökümü’nün ‘Leyla’sı Gökçe Bahadır’ı doğal güzel sananlar şaşırdı! İşte Gökçe Bahadır’ın son hali!

GÖKÇE BAHADIR

Yaprak Dökümü’nün ‘Leyla’sı Gökçe Bahadır’ı doğal güzel sananlar şaşırdı! İşte Gökçe Bahadır’ın son hali!

GÖKÇE BAHADIR

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