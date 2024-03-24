Giriş Tarihi: 24.03.2024 07:04
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
07:14
Yaprak Dökümü'nün minik Ayşe'si şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız! Şebnem Ceceli 13 yılda tam bir esmer güzeli oldu!
Yaprak Dökümü dizisinde Halil Ergün, Güven Hokna, Gökçe Bahadır ve Bennu Yıldırımlar ile rol alan Şebnem Ceceli'nin son hali sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.Tekrar tekrar izlense de yine aynı tadı veren efsanevi dizilerden Yaprak Dökümü 13 yıl sonra bile izleyiciyi ekrana kilitliyor. Bir dönemin fenomen dizilerinden olan Yaprak Dökümü oyuncuları merak konusu oluyor. Bunlardan biri de Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli. Dizinin en küçük oyuncusu Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si olarak bilinen çocuk yıldız Şebnem Ceceli şimdilerde 22 yaşında güzeller güzeli bir genç kız. Şebnem Ceceli, Yaprak Dökümü'ndeki performansı ile beğeni toplarken, beklenenin aksine kariyerine oyuncu olarak devam etmedi. Ceceli, kendine bambaşka bir kariyer çizdi. İşte değişimiyle dikkat çeken Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin son hali...