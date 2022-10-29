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Haberler Galeri Yaprak Dökümü’nün Sedef’i Seda Demir’den Bedia Ener’e yanıt: Kendimi hatırlatmak istesem 15 sene beklemezdim!
Giriş Tarihi: 29.10.2022 16:49 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 16:56

Yaprak Dökümü’nün Sedef’i Seda Demir’den Bedia Ener’e yanıt: Kendimi hatırlatmak istesem 15 sene beklemezdim!

Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği 'Sedef' karakteri ile yıldızı parlayan Seda Demir, Sabah TV'de 'Yasemİnce İtiraflar' programına konuk oldu. Arkadaşlarının kendisini kandırmasıyla reklam ajansına kaydolan Seda Demir, ünlü olmayı hayal etmediğini dile getirdi. İlk işiyle Türkiye'nin en çok konuşulan yapımlarından biri olan Yaprak Dökümü'ne başlayan Demir, "Paramı çıkarayım derken Türkiye'nin tanıdığı bir insan oldum" ifadelerini kullandı.

YASEMİN DÖNGEL
Yaprak Dökümü’nün Sedef’i Seda Demir’den Bedia Ener’e yanıt: Kendimi hatırlatmak istesem 15 sene beklemezdim!

Yaprak Dökümü'nün Sedef'i olarak hafızalara kazınan Seda Demir, Sabah TV'de birbirinden ilginç itiraflara imza attı. Dizide annesini canlandıran Bedia Ener ile sözlü polemik yaşayan Demir, Ener'in "Seda hiç dışlanmadı. Hatta 5 sene boyunca ballı börekli çalıştık. Seda nereden yola çıksam da kendimi hatırlatsam diye düşünmüş olabilir" sözlerine programda ilk kez yanıt verdi. Oyuncu, "kendimi hatırlatmak istesem 15 sene beklemezdim" diyerek polemiğe son noktayı koydu. İşte tüm detaylar…

Yaprak Dökümü’nün Sedef’i Seda Demir’den Bedia Ener’e yanıt: Kendimi hatırlatmak istesem 15 sene beklemezdim!

-Neler yapıyorsunuz biraz ondan bahsederek başlayalım…

Hayatım şu an çok keyifli gidiyor. Yaratıcı Drama Eğitmenliği eğitimi alıyorum. Zahmetli ama çok keyifli bir süreçteyim. Onun haricinde halk oyunlarına başladım. Bir tiyatro oyunu yazıyorum, uyarlama yapacağım. Dolu dolu güzel geçiyor.

-Sizi biraz daha yakından tanımak adına sormak isterim, nasıl bir çocukluk geçirdiniz?

Ben orta halli bir ailenin kızıyım. Bir tane ablam var. Sporla çok iç içe geçti çocukluğum. Ortaokuldan başlayarak lise ve üniversite de dahil voleybol oynadım. Yazın yüzme, sonra koşu. Benim annem terzi, bizler için dikiyordu. Genelde ders çalışarak geçti.

-Çalışkan bir öğrenciydin yani?

Ortaokulda okul birincisiydim. Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldum, İstanbul'un sayılı liselerindendi. Şöyle bir düşününce de; ders çalışmanın ve sporun yanı sıra kumaşların içinde, kumaşlarla oyun oynayan bir kızdım. Çünkü annem sürekli dikiş dikerdi. Keyifli bir çocukluktu.

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Yaprak Dökümü’nün Sedef’i Seda Demir’den Bedia Ener’e yanıt: Kendimi hatırlatmak istesem 15 sene beklemezdim!

ÇOK ÇEKİNGENDİM, ARKADAŞLARIMIN BENİ KANDIRMASIYLA OYUNCU OLDUM!

-Fuarlarda hostestlik yaparken arkadaş teşvikiyle başlayan bir oyunculuk kariyeri… Nasıl ikna oldunuz?

Aslında şöyle; fuarlarda hosteslik bir kere yaptım, hemen arkasından diziye girdim. Bir para akışı sağlamaya çalışıyordum öğrenciyken. Bir kere fuara gittim, bir araba markasının hostesiydim. Hatta o fuarda çalışırken bir arkadaş daha var, ismini söylemeyeyim, o da ünlü oldu. O da baya ünlü oldu, ama o hiç dile getirmedi (gülüyor).

Ondan sonra üniversite benim çok ağırdı, Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi okuyordum ama çalışmam da gerekiyor. Ne yapabilirim derken, arkadaşlarım benim hareketlerimden çok etkileniyordu. Bir arkadaşım vardı reklam oyuncusu, "sen de gitsene para kazanırsın" dedi. "Hayatta olmaz" dedim, çok çekingendim. Sonra beni iş ajansına diye götürdüler, meğer reklam ajansıymış. Sonra geldi reklam denemesi. İkinci görüşmemde reklam oldu, üçüncü dizi görüşmemde de Yaprak Dökümü oldu.

Yaprak Dökümü’nün Sedef’i Seda Demir’den Bedia Ener’e yanıt: Kendimi hatırlatmak istesem 15 sene beklemezdim!

ÜNLÜ OLMA HAYALİM YOKTU

-İstemeden girmişsiniz sektöre ama en iyisiyle başlamışsınız. Sizin için zirve çok hızlı olmuş…

Evet. Hırsım da yok aslında. Yaprak Dökümü için deneme çekimi yaparken orada karakterin erkek arkadaşı var, karşı taraf soru soruyor. Çeken kişi bir anda doğaçlama yapmaya başladı. O tekstten çıktı başka sorular soruyor, ben de erkek arkadaşımla ilgili cevaplar vermeye başladım. O benim doğaçlama yaptığımı zannediyor, ben onun benim erkek arkadaşımı merak etti ve onunla ilgili sorular soruyor zannediyorum. Öyle öyle derken çok güzel bir oyunculuk ortaya çıktı. Deneme çekimi çok güzel başladı, belki onun enerjisi gitti izlenirken. Öyle başladı yani çok tesadüfi başladı. Hiç ünlü olayım, setlerde oyuncu olayım gibi bir hayalim yoktu, ama oraya evrildi. Ama o sete girdikten sonra bırakamıyorsun.

-Ne olmak istiyordunuz peki?

Ben doktor olmak istiyordum. Hala içimde kaldı, çok istiyordum.

Yaprak Dökümü’nün Sedef’i Seda Demir’den Bedia Ener’e yanıt: Kendimi hatırlatmak istesem 15 sene beklemezdim!

DENEME ÇEKİMLERİNE NEDEN GİTTİM BİLMİYORUM, O ZAMANKİ SEDA GİTMEZDİ

-Bir de birçok kez deneme çekimlerine çağrılmış fakat uzun bir süre çekimlere gitmeyi reddetmişsiniz. Neden?

Ajansa ilk yazıldığımda sürekli deneme çekimleri geldi. Ben çekingen olduğum için istemedim, gitmedim. Ajansa yazıldıktan bir 9 ay sonra filan ilk deneme çekimine gitmişimdir. Ne götürdü beni onu da bilmiyorum, normalde gitmezdim. O zamanki Seda gitmezdi, nasıl gittim bilmiyorum. Ama sonra gittiğimde insanların tepkileri o kadar hoşuma gitti ki… İlk gittim, herkes beğeniyor. Bir daha gittim, yine herkes beğeniyor. Sonra üçe kalmışım yüzlerce insandan, hiç beklemiyorum böyle bir şey. Ondan sonra daha rahat gitmeye başladım. Çok hızlı oldu.

PARAMI ÇIKARAYIM DERKEN TÜRKİYE'NİN TANIDIĞI BİR İNSAN OLDUM

-Sonuç olarak ilk dizi deneyiminizle Türkiye'nin en çok konuşulan yapımlarından biri olmanın şansına sahip oldunuz. Yaprak Dökümü'nde rol almak nasıl bir duyguydu?

Yaprak Dökümü'nde rol almak gerçekten çok büyük şans. Oyuncu olarak başlayıp, farklı farklı dizilerde oynayıp, kimse beni tanımamış olabilirdi mesela. Ama ben bir tane dizide oynadım ve birçok dünya ülkesi de dahil her yerden insanlar tanıdı bir anda. Ben ise öğrenciyim. Haftalık-aylık paramı çıkarayım derken bir anda tüm Türkiye'nin tanıdığı bir insan oldum. Çok çekingen bir kızken birden yüzlerce insan geliyor konuşmak istiyor. Algılama, oturtma sürecim uzun sürdü.

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