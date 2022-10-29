Yaprak Dökümü’nün Sedef’i Seda Demir’den Bedia Ener’e yanıt: Kendimi hatırlatmak istesem 15 sene beklemezdim!

DENEME ÇEKİMLERİNE NEDEN GİTTİM BİLMİYORUM, O ZAMANKİ SEDA GİTMEZDİ
-Bir de birçok kez deneme çekimlerine çağrılmış fakat uzun bir süre çekimlere gitmeyi reddetmişsiniz. Neden?
Ajansa ilk yazıldığımda sürekli deneme çekimleri geldi. Ben çekingen olduğum için istemedim, gitmedim. Ajansa yazıldıktan bir 9 ay sonra filan ilk deneme çekimine gitmişimdir. Ne götürdü beni onu da bilmiyorum, normalde gitmezdim. O zamanki Seda gitmezdi, nasıl gittim bilmiyorum. Ama sonra gittiğimde insanların tepkileri o kadar hoşuma gitti ki… İlk gittim, herkes beğeniyor. Bir daha gittim, yine herkes beğeniyor. Sonra üçe kalmışım yüzlerce insandan, hiç beklemiyorum böyle bir şey. Ondan sonra daha rahat gitmeye başladım. Çok hızlı oldu.
PARAMI ÇIKARAYIM DERKEN TÜRKİYE'NİN TANIDIĞI BİR İNSAN OLDUM
-Sonuç olarak ilk dizi deneyiminizle Türkiye'nin en çok konuşulan yapımlarından biri olmanın şansına sahip oldunuz. Yaprak Dökümü'nde rol almak nasıl bir duyguydu?
Yaprak Dökümü'nde rol almak gerçekten çok büyük şans. Oyuncu olarak başlayıp, farklı farklı dizilerde oynayıp, kimse beni tanımamış olabilirdi mesela. Ama ben bir tane dizide oynadım ve birçok dünya ülkesi de dahil her yerden insanlar tanıdı bir anda. Ben ise öğrenciyim. Haftalık-aylık paramı çıkarayım derken bir anda tüm Türkiye'nin tanıdığı bir insan oldum. Çok çekingen bir kızken birden yüzlerce insan geliyor konuşmak istiyor. Algılama, oturtma sürecim uzun sürdü.