Yaprak Dökümü’nün Sedef’i Seda Demir’den Bedia Ener’e yanıt: Kendimi hatırlatmak istesem 15 sene beklemezdim!

-Neler yapıyorsunuz biraz ondan bahsederek başlayalım…

Hayatım şu an çok keyifli gidiyor. Yaratıcı Drama Eğitmenliği eğitimi alıyorum. Zahmetli ama çok keyifli bir süreçteyim. Onun haricinde halk oyunlarına başladım. Bir tiyatro oyunu yazıyorum, uyarlama yapacağım. Dolu dolu güzel geçiyor.

-Sizi biraz daha yakından tanımak adına sormak isterim, nasıl bir çocukluk geçirdiniz?

Ben orta halli bir ailenin kızıyım. Bir tane ablam var. Sporla çok iç içe geçti çocukluğum. Ortaokuldan başlayarak lise ve üniversite de dahil voleybol oynadım. Yazın yüzme, sonra koşu. Benim annem terzi, bizler için dikiyordu. Genelde ders çalışarak geçti.

-Çalışkan bir öğrenciydin yani?

Ortaokulda okul birincisiydim. Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldum, İstanbul'un sayılı liselerindendi. Şöyle bir düşününce de; ders çalışmanın ve sporun yanı sıra kumaşların içinde, kumaşlarla oyun oynayan bir kızdım. Çünkü annem sürekli dikiş dikerdi. Keyifli bir çocukluktu.