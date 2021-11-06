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Haberler Galeri Yargı dizisinin yıldızı Pınar Deniz ile sevgilisi Yiğit Kirazcı evleniyor mu?
Giriş Tarihi: 06.11.2021 11:06 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 11:10

Yargı dizisinin yıldızı Pınar Deniz ile sevgilisi Yiğit Kirazcı evleniyor mu?

Şimdilerde "Yargı" dizisinde 'Ceylin' karakterine hayat veren Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de magazin gündeminden düşmüyor. "Vatanım Sensin" dizisiyle yıldızı parlayan, "Kırmızı Oda" dizisinde canlandırdığı 'Nazlı' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Deniz, dijital platformda da "Aşk101" ile adından söz ettirmişti. Özel hayatı da merak edilen Deniz, şimdilerde meslektaşı Yiğit Kirazcı ile aşk yaşıyor. Pınar Deniz, sevgilisi ile İstinyePark'ta görüntülendi. Ünlü oyuncu, "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna bakın ne cevap verdi…

Yargı dizisinin yıldızı Pınar Deniz ile sevgilisi Yiğit Kirazcı evleniyor mu?

'Aşkın Kıyameti' adlı dizide birlikte rol aldıktan sonra Yiğit Kirazcı ile aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz, sevgilisi ile İstinyePark'ta görüntülendi. Ünlü çift evleniyor mu? İşte yanıtı...

Yargı dizisinin yıldızı Pınar Deniz ile sevgilisi Yiğit Kirazcı evleniyor mu?

Yargı dizisinde 'Ceylin' karakterine hayat veren Pınar Deniz, son dönemde adından sıkça söz ettiriyor.

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Yargı dizisinin yıldızı Pınar Deniz ile sevgilisi Yiğit Kirazcı evleniyor mu?

Sevgilisi Yiğit Kirazcı ile İstinyePark'ta objektiflere takılan Deniz'in neşeli halleri dikkat çekti.

Yargı dizisinin yıldızı Pınar Deniz ile sevgilisi Yiğit Kirazcı evleniyor mu?

Ünlü oyuncu, "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu karşısında kısa süreli şok yaşadı.

Yargı dizisinin yıldızı Pınar Deniz ile sevgilisi Yiğit Kirazcı evleniyor mu?

Snobmagazin'in haberine göre; Deniz, "Bu konuları konuşmak için henüz erken" dedi.

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