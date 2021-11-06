Yargı dizisinin yıldızı Pınar Deniz ile sevgilisi Yiğit Kirazcı evleniyor mu?

Şimdilerde "Yargı" dizisinde 'Ceylin' karakterine hayat veren Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de magazin gündeminden düşmüyor. "Vatanım Sensin" dizisiyle yıldızı parlayan, "Kırmızı Oda" dizisinde canlandırdığı 'Nazlı' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Deniz, dijital platformda da "Aşk101" ile adından söz ettirmişti. Özel hayatı da merak edilen Deniz, şimdilerde meslektaşı Yiğit Kirazcı ile aşk yaşıyor. Pınar Deniz, sevgilisi ile İstinyePark'ta görüntülendi. Ünlü oyuncu, "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna bakın ne cevap verdi…