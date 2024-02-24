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Haberler Galeri Yargı'nın Asiye'si Ayşegül Cengiz’in asıl mesleği şoke etti! Oyuncu olarak tanıdık gerçek bambaşka çıktı!
Giriş Tarihi: 24.02.2024 15:56 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 15:56

Yargı'nın Asiye'si Ayşegül Cengiz’in asıl mesleği şoke etti! Oyuncu olarak tanıdık gerçek bambaşka çıktı!

Gerçeği duyanlar inanamadı... Merhamet, İçimdeki Fırtına, Kefaret, Hayat Sırları, İkimizin Yerine, Öyle Bir Geçer Zaman Ki gibi dizilerden tanıdığımız oyuncu Ayşegül Cengiz, sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu. Son olarak, Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerini paylaştığı Yargı dizisinin kadrosuna katılan Ayşegül Cengiz'in hayatı merak konusu oldu. Cengiz, Yargı dizisinde başsavcının kalemi "Asiye" karakterine hayat veriyor. Peki, Yargı'nın Asiye'si Ayşegül Cengiz kimdir? Ayşegül Cengiz'in hayatını araştıranlar ise gerçek mesleğini duyunca çok şaşırdı. İşte hepimizin oyuncu olarak tanıdığı Ayşegül Cengiz'in gerçek işi…

Yargı’nın Asiye’si Ayşegül Cengiz’in asıl mesleği şoke etti! Oyuncu olarak tanıdık gerçek bambaşka çıktı!

Ünlü oyuncunun mesleğini duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Bambaşka bir mesleği olan Ayşegül Cengiz, takipçilerini çok şaşırttı.

Yargı’nın Asiye’si Ayşegül Cengiz’in asıl mesleği şoke etti! Oyuncu olarak tanıdık gerçek bambaşka çıktı!

Yıllar önce rol aldığı Merhamet dizisiyle adını duyuran Ayşegül Cengiz, birçok dizi ve tiyatro oyununda izleyici ile buluşmanın yanı sıra Kıyıya Vuran adlı bir kitap da kaleme aldı. Ünlü oyuncu Ayşegül Cengiz, rol aldığı projelerle adından söz ettiriyor. Ancak Cengiz'in tek mesleği oyunculuk değil. Ayşegül Cengiz'in hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncu Ayşegül Cengiz, Yargı dizisinde başsavcı kalemi olarak yer alıyor.

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Yargı’nın Asiye’si Ayşegül Cengiz’in asıl mesleği şoke etti! Oyuncu olarak tanıdık gerçek bambaşka çıktı!

İşte merak edenler için Ayşegül Cengiz'in gerçek mesleği...

Yargı’nın Asiye’si Ayşegül Cengiz’in asıl mesleği şoke etti! Oyuncu olarak tanıdık gerçek bambaşka çıktı!

Ayşegül Cengiz'in aynı zamanda doktorluk yaptığı ortaya çıktı.

Yargı’nın Asiye’si Ayşegül Cengiz’in asıl mesleği şoke etti! Oyuncu olarak tanıdık gerçek bambaşka çıktı!

Doktorluk ve oyunculuğu bir arada yürüttüğünü söyleyen oyuncu, "Hekimlik hayatımın belli bir döneminde, iki mesleği birlikte yapmaya karar verdim diyebilirim. Oyunculuk hikayem Çapa Tıp Fakültesi'nde öğrenciyken başladı. Fakültenin tiyatro kolunda tiyatroyla tanıştım.

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