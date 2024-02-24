Giriş Tarihi: 24.02.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
15:56
Yargı'nın Asiye'si Ayşegül Cengiz’in asıl mesleği şoke etti! Oyuncu olarak tanıdık gerçek bambaşka çıktı!
Gerçeği duyanlar inanamadı... Merhamet, İçimdeki Fırtına, Kefaret, Hayat Sırları, İkimizin Yerine, Öyle Bir Geçer Zaman Ki gibi dizilerden tanıdığımız oyuncu Ayşegül Cengiz, sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu. Son olarak, Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerini paylaştığı Yargı dizisinin kadrosuna katılan Ayşegül Cengiz'in hayatı merak konusu oldu. Cengiz, Yargı dizisinde başsavcının kalemi "Asiye" karakterine hayat veriyor. Peki, Yargı'nın Asiye'si Ayşegül Cengiz kimdir? Ayşegül Cengiz'in hayatını araştıranlar ise gerçek mesleğini duyunca çok şaşırdı. İşte hepimizin oyuncu olarak tanıdığı Ayşegül Cengiz'in gerçek işi…