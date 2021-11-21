Yargı’nın Avukat Ceylin’i Pınar Deniz’in yıllar önceki hali ’Hani estetiksizdin?’ dedirtti! İşte Pınar Deniz’in estetiksiz hali...

Son dönemin adından söz ettiren oyuncularından Pınar Deniz, magazin gündeminden düşmüyor. "Vatanım Sensin" dizisiyle yıldızı parlayan, Pınar Deniz, son günlerde kariyerinin ilk yıllarındaki görüntüsü ile hayranlarını şaşırtıyor. Sosyal medyada 2 milyon kişinin takip ettiği Pınar Deniz geçmişte yer aldığı bir dizideki görüntüsü ile olay oldu. Eski Pınar Deniz'i görenler "Bu kim?" diye sormadan edemedi. Daha önce yaptığı açıklamada "Hiç estetiğim yok, bir tek dişlerimi yaptırdım. Kaşlarımı dahi aldırmadım" diyen Pınar Deniz'e "Hani estetiksizdin?" yorumları yağdı. İşte Pınar Deniz'in estetiksiz hali...