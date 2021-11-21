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Haberler Galeri Yargı'nın Avukat Ceylin'i Pınar Deniz'in yıllar önceki hali 'Hani estetiksizdin?' dedirtti! İşte Pınar Deniz'in estetiksiz hali...
Giriş Tarihi: 21.11.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 09:23

Yargı'nın Avukat Ceylin'i Pınar Deniz'in yıllar önceki hali 'Hani estetiksizdin?' dedirtti! İşte Pınar Deniz'in estetiksiz hali...

Son dönemin adından söz ettiren oyuncularından Pınar Deniz, magazin gündeminden düşmüyor. "Vatanım Sensin" dizisiyle yıldızı parlayan, Pınar Deniz, son günlerde kariyerinin ilk yıllarındaki görüntüsü ile hayranlarını şaşırtıyor. Sosyal medyada 2 milyon kişinin takip ettiği Pınar Deniz geçmişte yer aldığı bir dizideki görüntüsü ile olay oldu. Eski Pınar Deniz'i görenler "Bu kim?" diye sormadan edemedi. Daha önce yaptığı açıklamada "Hiç estetiğim yok, bir tek dişlerimi yaptırdım. Kaşlarımı dahi aldırmadım" diyen Pınar Deniz'e "Hani estetiksizdin?" yorumları yağdı. İşte Pınar Deniz'in estetiksiz hali...

Yargı’nın Avukat Ceylin’i Pınar Deniz’in yıllar önceki hali ’Hani estetiksizdin?’ dedirtti! İşte Pınar Deniz’in estetiksiz hali...

"Vatanım Sensin" dizisiyle yıldızı parlayan, Pınar Deniz, son günlerde kariyerinin ilk yıllarındaki görüntüsü ile hayranlarını şoke etti.

Yargı’nın Avukat Ceylin’i Pınar Deniz’in yıllar önceki hali ’Hani estetiksizdin?’ dedirtti! İşte Pınar Deniz’in estetiksiz hali...

Son dönemin adından söz ettiren oyuncularından Pınar Deniz, magazin gündeminden düşmüyor.

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Yargı’nın Avukat Ceylin’i Pınar Deniz’in yıllar önceki hali ’Hani estetiksizdin?’ dedirtti! İşte Pınar Deniz’in estetiksiz hali...

Sosyal medyada 2 milyon kişinin takip ettiği Pınar Deniz geçmişte yer aldığı bir dizideki görüntüsü ile olay oldu.

Yargı’nın Avukat Ceylin’i Pınar Deniz’in yıllar önceki hali ’Hani estetiksizdin?’ dedirtti! İşte Pınar Deniz’in estetiksiz hali...

Deniz, daha önce yaptığı açıklamada "Hiç estetiğim yok, bir tek dişlerimi yaptırdım. Kaşlarımı dahi aldırmadım. Küçükken kulaklarımı kepçe sanıp saçlarımla örtmeye çalışıyordum ama sonradan kulaklarımın da kepçe olmadığını öğrendim" demişti.

Yargı’nın Avukat Ceylin’i Pınar Deniz’in yıllar önceki hali ’Hani estetiksizdin?’ dedirtti! İşte Pınar Deniz’in estetiksiz hali...

Eski Pınar Deniz'i görenler "Bu kim?" diye sormadan edemedi.

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