Yargı’nın güzel Pınar Deniz’in ablası Huri Deniz büyüledi! İşte benzerlikleri olay olan Pınar Deniz’in kız kardeşi Huri Deniz...

'Vatanım Sensin' dizisiyle yıldızı parlayan, 'Kırmızı Oda' dizisinde canlandırdığı 'Nazlı' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz, şu sıralar 'Yargı' dizisinde gösterdiği performansla gündeme geliyor. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Pınar Deniz'in son olarak ikizi kadar benzeyen ablası Huri Deniz ilgi odağı oldu. Yargı dizisinde Ceylin karakteri ile izleyicileri ekrana kilitleyen Pınar Deniz'in kız kardeşi Huri Deniz!i görenler ''Siz ikiz misiniz?'', ''Hakikaten çok benziyorlar'' ve ''Güzellik aileden demek ki'' gibi yorumlarında bulundu. İşte Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz... Sosyal medya hesabından kız kardeşi Pınar Deniz ile paylaşımda bulunan Huri Deniz'in pozlarına beğeni yağarken fit hali de övgüleri topladı. Ünlü isimlerin merak edilen kardeşlerini sizler için derledik...