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Haberler Galeri Yargı’nın Savcı Efe’si Ulvi Kahyaoğlu'nun sevgilisi tanıdık çıktı! Meğer ünlü ismin kızıyla birlikteymiş...
Giriş Tarihi: 19.05.2024 14:08 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 14:17

Yargı’nın Savcı Efe’si Ulvi Kahyaoğlu'nun sevgilisi tanıdık çıktı! Meğer ünlü ismin kızıyla birlikteymiş...

Yakışıklı oyuncu Ulvi Kahyaoğlu, hakkında merak edilenler sosyal medyada gündem oldu. Küre, Benim Adım Melek, İçimde ki Kahraman, Tozluyaka gibi yapımlardan tanıdığımız Ulvi Kahyaoğlu, sosyal medyada en çok araştırılan isimlerden oldu. Son olarak, Yargı dizisinde Savcı Efe olarak karşımıza çıkan Ulvi Kahyaoğlu, performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizide Merve Ateş ile partner olan Ulvi Kahyaoğlu'nun sevgilisi de tanıdık çıktı! Ulvi Kahyaoğlu'nun ünlü yönetmenin oyuncu kızıyla sevgili olduğunu duyanlar çok şaşırdı. İşte Yargı'nın Efe'si Ulvi Kahyaoğlu'nun sevgilisi…

Yargı’nın Savcı Efe’si Ulvi Kahyaoğlu’nun sevgilisi tanıdık çıktı! Meğer ünlü ismin kızıyla birlikteymiş...

Yargı'nın Efe'si Ulvi Kahyaoğlu, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ulvi Kahyaoğlu Yargı dizisinde Efe karakteriyle gönülleri fethediyor. Ulvi Kahyaoğlu'nun özel hayatıyla ilgili bilinmeyen gerçek ortaya çıktı. Merve Ateş ile Ulvi Kahyaoğlu, dizide Efe ve Tuğçe adında iki aşığı canlandırıyor. Peki Ulvi Kahyaoğlu'nun sevgilisinin de ünlü olduğunu biliyor musunuz?

Yargı’nın Savcı Efe’si Ulvi Kahyaoğlu’nun sevgilisi tanıdık çıktı! Meğer ünlü ismin kızıyla birlikteymiş...

Ulvi Kahyaoğlu'nun, hayatını araştıranlar çok şaşırdı. Gerçek hayattaki sevgilisinin ünlü yönetmenin kızı olduğunu duyanlar adeta şoke oldu.

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Yargı’nın Savcı Efe’si Ulvi Kahyaoğlu’nun sevgilisi tanıdık çıktı! Meğer ünlü ismin kızıyla birlikteymiş...

25 Mayıs 1995 tarihinde İzmir'de doğan Ulvi Kahyaoğlu, ilk oyunculuk deneyimini Give Me a Lighter adlı sinema filmi ile yaşamıştır.

Yargı’nın Savcı Efe’si Ulvi Kahyaoğlu’nun sevgilisi tanıdık çıktı! Meğer ünlü ismin kızıyla birlikteymiş...

Daha sonra Küre, Benim Adım Melek, İçimde ki Kahraman gibi yapımlarda rol almıştır. Elbet Bir Gün adlı dizi projesinde Serdar karakterine hayat vermiştir.

Yargı’nın Savcı Efe’si Ulvi Kahyaoğlu’nun sevgilisi tanıdık çıktı! Meğer ünlü ismin kızıyla birlikteymiş...

Tozluyaka dizisinde boy gösteren genç oyuncu, Yargı dizisine Savcı Efe karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

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