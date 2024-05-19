Giriş Tarihi: 19.05.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
14:17
Yargı’nın Savcı Efe’si Ulvi Kahyaoğlu'nun sevgilisi tanıdık çıktı! Meğer ünlü ismin kızıyla birlikteymiş...
Yakışıklı oyuncu Ulvi Kahyaoğlu, hakkında merak edilenler sosyal medyada gündem oldu. Küre, Benim Adım Melek, İçimde ki Kahraman, Tozluyaka gibi yapımlardan tanıdığımız Ulvi Kahyaoğlu, sosyal medyada en çok araştırılan isimlerden oldu. Son olarak, Yargı dizisinde Savcı Efe olarak karşımıza çıkan Ulvi Kahyaoğlu, performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizide Merve Ateş ile partner olan Ulvi Kahyaoğlu'nun sevgilisi de tanıdık çıktı! Ulvi Kahyaoğlu'nun ünlü yönetmenin oyuncu kızıyla sevgili olduğunu duyanlar çok şaşırdı. İşte Yargı'nın Efe'si Ulvi Kahyaoğlu'nun sevgilisi…