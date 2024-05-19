Yargı’nın Savcı Efe’si Ulvi Kahyaoğlu’nun sevgilisi tanıdık çıktı! Meğer ünlü ismin kızıyla birlikteymiş...

Yargı'nın Efe'si Ulvi Kahyaoğlu, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ulvi Kahyaoğlu Yargı dizisinde Efe karakteriyle gönülleri fethediyor. Ulvi Kahyaoğlu'nun özel hayatıyla ilgili bilinmeyen gerçek ortaya çıktı. Merve Ateş ile Ulvi Kahyaoğlu, dizide Efe ve Tuğçe adında iki aşığı canlandırıyor. Peki Ulvi Kahyaoğlu'nun sevgilisinin de ünlü olduğunu biliyor musunuz?