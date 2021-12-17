Yargı’nın Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’ın 14 yaş küçük sevgilisi tanıdık çıktı! Aşk pozlarına beğeni yağdı!

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinin dikkat çeken isimlerinden biri de Savcı Pars rolü ile oyuncu Mehmet Yılmaz Ak oldu. Savcı Pars karakteriyle Yargı dizisinin sevilen oyuncuları arasında yer alan Mehmet Yılmaz AK'ın bir süredir Miss Turkey yarışmasıyla şöhrete kavuşan Nazlı Çetin ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. 35 yaşındaki ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak'ın kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Nazlı Çetin sosyal medyada ilgi odağı oldu. Aşk pozları ile dikkat çeken Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak ile güzel sevgilisi Nazlı Çetin'in ev hallerine beğeni yağdı. İşte 'Savcı Pars' olarak büyük beğeni toplayan Mehmet Yılmaz Ak'ın sevgilisi...