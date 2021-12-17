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Haberler Galeri Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'ın 14 yaş küçük sevgilisi tanıdık çıktı! Aşk pozlarına beğeni yağdı!
Giriş Tarihi: 17.12.2021 06:35 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 06:43

Yargı'nın Savcı ParsMehmet Yılmaz Ak'ın 14 yaş küçük sevgilisi tanıdık çıktı! Aşk pozlarına beğeni yağdı!

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinin dikkat çeken isimlerinden biri de Savcı Pars rolü ile oyuncu Mehmet Yılmaz Ak oldu. Savcı Pars karakteriyle Yargı dizisinin sevilen oyuncuları arasında yer alan Mehmet Yılmaz AK'ın bir süredir Miss Turkey yarışmasıyla şöhrete kavuşan Nazlı Çetin ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. 35 yaşındaki ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak'ın kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Nazlı Çetin sosyal medyada ilgi odağı oldu. Aşk pozları ile dikkat çeken Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak ile güzel sevgilisi Nazlı Çetin'in ev hallerine beğeni yağdı. İşte 'Savcı Pars' olarak büyük beğeni toplayan Mehmet Yılmaz Ak'ın sevgilisi...

Yargı’nın Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’ın 14 yaş küçük sevgilisi tanıdık çıktı! Aşk pozlarına beğeni yağdı!

Yargı dizisinin başarılı oyuncusu Uğur Aslan, Afara – "Bir Arabesk Müzikali"yle Maximum Uniq'te sevenleriyle buluştu. Yargı dizisinde canlandırdığı savcı Pars rolüyle dikkat çeken 35 yaşındaki ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, yakın dostunu yalnız bırakmadı.

Yargı’nın Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’ın 14 yaş küçük sevgilisi tanıdık çıktı! Aşk pozlarına beğeni yağdı!

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinin dikkat çeken isimlerinden biri de Savcı Pars rolü ile oyuncu Mehmet Yılmaz Ak oldu.

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Yargı’nın Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’ın 14 yaş küçük sevgilisi tanıdık çıktı! Aşk pozlarına beğeni yağdı!

Savcı Pars karakteriyle Yargı dizisinin sevilen oyuncuları arasında yer alan Mehmet Yılmaz AK'ın bir süredir Miss Turkey yarışmasıyla şöhrete kavuşan Nazlı Çetin ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Yargı’nın Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’ın 14 yaş küçük sevgilisi tanıdık çıktı! Aşk pozlarına beğeni yağdı!

35 yaşındaki ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak'ın kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Nazlı Çetin sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Yargı’nın Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’ın 14 yaş küçük sevgilisi tanıdık çıktı! Aşk pozlarına beğeni yağdı!

İşte 'Savcı Pars' olarak büyük beğeni toplayan Mehmet Yılmaz Ak'ın sevgilisi...

Sevgilisi Nazlı Çetin ile objektiflere poz veren sevilen oyuncu sorularını yanıtladı.

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