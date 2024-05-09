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Haberler Galeri Yargı’nın yıldızları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’ndan esprili paylaşım! Sosyal medyaya damga vurdular!
Giriş Tarihi: 09.05.2024 15:12 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 15:16

Yargı’nın yıldızları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’ndan esprili paylaşım! Sosyal medyaya damga vurdular!

"Yargı" dizisinde hayat verdiği 'Savcı Ilgaz' karakteri ile son dönemde büyük çıkış yakalayan ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. Partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum yakalayan ve yakıştırılan Kaan Urgancıoğlu, yeni yaşına girdi. Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ikilisinin yeni sosyal medya paylaşımı güldürdü. Kaan Urgancıoğlu'nu paylaşan Pınar Deniz, yakışıklı ismin doğum gününü "İyi ki doğan biri (asla yaşlanmıyor)" notuyla kutladı. Ardından filtreyle seneler sonrasına gittikleri yaşlı hallerini paylaşan Deniz, "Hala partneriz" şeklinde esprili bir not yazarak herkesi güldürdü…

Yargı’nın yıldızları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’ndan esprili paylaşım! Sosyal medyaya damga vurdular!

Kampüsistan, Karaoğlan, Leyla İle Mecnun, Canım Ailem dizilerinde rol alan ve Kara Sevda'da canlandırdığı Emir Kozcuoğlu karakteri ile hafızalara kazınan Kaan Urgancıoğlu 2023 yılında Burcu Denizer ile hayatını birleştirdi. Nikah sonrası bebek bekledikleri ortaya çıkan ünlü çift, 8 Aralık'ta oğullarını kucaklarına aldı. İlk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, bebeklerine Ardıç adını verdi.

Yargı’nın yıldızları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’ndan esprili paylaşım! Sosyal medyaya damga vurdular!
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Yargı’nın yıldızları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’ndan esprili paylaşım! Sosyal medyaya damga vurdular!

Yargı dizisinde başrollerini paylaşan ve herkes tarafından beğenilen Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ikilisinin yeni sosyal medya paylaşımı güldürdü.

Yargı’nın yıldızları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’ndan esprili paylaşım! Sosyal medyaya damga vurdular!

Filtreyle seneler sonrasına giden Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'dan gülümseten paylaşım geldi. Pınar Deniz "Yaşlansak da Beraberiz" notunu düştü…

Yargı’nın yıldızları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’ndan esprili paylaşım! Sosyal medyaya damga vurdular!

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu yakaladıkları muhteşem uyumla 3 sezondur ekranlarda. Partneri Kaan Urgancıoğlu ile set arasında da sık sık paylaşımlar yapan Pınar Deniz, son paylaşımıyla dikkat çekti.

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