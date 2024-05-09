Giriş Tarihi: 09.05.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
15:16
Yargı’nın yıldızları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’ndan esprili paylaşım! Sosyal medyaya damga vurdular!
"Yargı" dizisinde hayat verdiği 'Savcı Ilgaz' karakteri ile son dönemde büyük çıkış yakalayan ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. Partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum yakalayan ve yakıştırılan Kaan Urgancıoğlu, yeni yaşına girdi. Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ikilisinin yeni sosyal medya paylaşımı güldürdü. Kaan Urgancıoğlu'nu paylaşan Pınar Deniz, yakışıklı ismin doğum gününü "İyi ki doğan biri (asla yaşlanmıyor)" notuyla kutladı. Ardından filtreyle seneler sonrasına gittikleri yaşlı hallerini paylaşan Deniz, "Hala partneriz" şeklinde esprili bir not yazarak herkesi güldürdü…