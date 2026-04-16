4 yıllık yasak aşk belgelendi! Sabri Sarıoğlu ve Lara Aslan’ın o fotoğrafı gündemi sarstı...

"BANA 30 BİN DOLAR BORCU VAR"

Sabri Sarıoğlu ile 4 yıl süren bir ilişkisi olduğunu ve bu süreçte hamile kaldığını belirten Lara Aslan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündemi sarstı. Aslan, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Bana bulaştırdığın hastalığın ceremesini çekerken demediğini bırakmadın. Hamileyken şiddet gördüm. Bu yaşadıklarımın en küçüğü olarak kalmış. Tamı tamına 4 yıl hayatımdan, sağlığımdan çalınan 4 yıl. Bana hala 30 bin dolardan fazla borcu var. Kendi karısına beni kötü olarak, bana da karısını 'kötü hasta' olarak gösteren gerçek bir hastadan bahsediyoruz."