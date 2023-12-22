Giriş Tarihi: 22.12.2023 06:25
Güncelleme Tarihi: 22.12.2023
08:28
Yasemin Özilhan 12 yıl sonra setlere dönüyor! Doktorlar dizisinin Ela'sı olarak hafızalara kazınmıştı...
Doktorlar dizisiyle birçok ismin yıldızı parlamıştı. Doktorlar dizisi sayesinde Türkiye'nin tanıdığı isimlerden olmayı başaran Yasemin Ergene (Yasemin Özilhan) güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Doktor Ela olarak tanıdığımız Yasemin Özilhan 2011'de İzzet Özilhan'la evlendi ve oyunculuğa ara verdi. Sosyetenin önemli isimlerinden olan Yasemin Özilhan 12 yıl sonra setlere dönüyor! GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt yazdı...