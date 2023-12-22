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Haberler Galeri Yasemin Özilhan 12 yıl sonra setlere dönüyor! Doktorlar dizisinin Ela'sı olarak hafızalara kazınmıştı...
Giriş Tarihi: 22.12.2023 06:25 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 08:28

Yasemin Özilhan 12 yıl sonra setlere dönüyor! Doktorlar dizisinin Ela'sı olarak hafızalara kazınmıştı...

Doktorlar dizisiyle birçok ismin yıldızı parlamıştı. Doktorlar dizisi sayesinde Türkiye'nin tanıdığı isimlerden olmayı başaran Yasemin Ergene (Yasemin Özilhan) güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Doktor Ela olarak tanıdığımız Yasemin Özilhan 2011'de İzzet Özilhan'la evlendi ve oyunculuğa ara verdi. Sosyetenin önemli isimlerinden olan Yasemin Özilhan 12 yıl sonra setlere dönüyor! GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt yazdı...

BÜLENT CANKURT
Yasemin Özilhan 12 yıl sonra setlere dönüyor! Doktorlar dizisinin Ela’sı olarak hafızalara kazınmıştı...

Yayınlandığı dönemde oldukça popüler olan Doktorlar dizisi birçok ismin yıldızını parlatmıştı. Doktorlar dizisi ile tüm Türkiye'nin tanıdığı isimlerden olmayı başaran Yasemin Ergene (Yasemin Özilhan) güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Yasemin Özilhan 12 yıl sonra setlere dönüyor! Doktorlar dizisinin Ela’sı olarak hafızalara kazınmıştı...

Doktor Ela olarak tanıdığımız Yasemin Ergene (Yasemin Özilhan) şarkıcı Kutsi ile başrollerini paylaştığı Doktorlar dizisi ile hafızalara kazındı.

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Yasemin Özilhan 12 yıl sonra setlere dönüyor! Doktorlar dizisinin Ela’sı olarak hafızalara kazınmıştı...

2011'de İzzet Özilhan'la evlenen güzel oyuncu Yasemin Ergene, Özilhan soyadını aldı.

Yasemin Özilhan 12 yıl sonra setlere dönüyor! Doktorlar dizisinin Ela’sı olarak hafızalara kazınmıştı...

Oyunculuğa ara veren Yasemin Özilhan sosyetenin önemli isimlerinden oldu.

Yasemin Özilhan 12 yıl sonra setlere dönüyor! Doktorlar dizisinin Ela’sı olarak hafızalara kazınmıştı...

İş insanı İzzet Özilhan'ın eşi olan, sosyetenin ünlü ismi Yasemin Özilhan, eski mesleğine geri dönüyor!

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