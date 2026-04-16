Yasemin Yürük'ün zor günleri! "Her şey kabus gibi, ağlamaktan yoruldum"
Giriş Tarihi: 16.04.2026 09:05
Güncelleme Tarihi: 16.04.2026 09:10
2000'li yılların sevilen müzik gruplarından Hepsi'nin üyelerinden Yasemin Yürük, kısa süre önce yaşadığı talihsiz kazayla hayranlarını endişelendirmişti. Etiler'de yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düşen Yürük'ün bacağı iki farklı yerden kırılmış, uzun bir tedavi sürecine girmek zorunda kalmıştı. Fiziksel olarak iyileşme sürecinde önemli bir yol kat eden ünlü isim, buna rağmen geçmeyen şiddetli ağrılar nedeniyle psikolojik olarak zor günler geçirdiğini ve zaman zaman motivasyonunu korumakta zorlandığını dile getirdi.