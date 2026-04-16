Yasemin Yürük'ün zor günleri! "Her şey kabus gibi, ağlamaktan yoruldum"
Giriş Tarihi: 16.04.2026 09:05 Güncelleme Tarihi: 16.04.2026 09:10

2000'li yılların sevilen müzik gruplarından Hepsi'nin üyelerinden Yasemin Yürük, kısa süre önce yaşadığı talihsiz kazayla hayranlarını endişelendirmişti. Etiler'de yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düşen Yürük'ün bacağı iki farklı yerden kırılmış, uzun bir tedavi sürecine girmek zorunda kalmıştı. Fiziksel olarak iyileşme sürecinde önemli bir yol kat eden ünlü isim, buna rağmen geçmeyen şiddetli ağrılar nedeniyle psikolojik olarak zor günler geçirdiğini ve zaman zaman motivasyonunu korumakta zorlandığını dile getirdi.

Hepsi grubunun unutulmaz isimlerinden olan Yasemin Yürük, talihsiz bir kazayla gündeme gelmişti. Etiler'de yürüş yapan Yürük, dengesini kaybederek yere düşmüştü.

Ünlü isim apar topar hastaneye kaldırılırken, ayağının da iki yerden kırıldığı öğrenilmişti. Yasemin Yürük'e sevenlerinden birçok geçmiş olsun mesajı gelmişti.

Yasemin Yürük, tedavi sürecindeki zorlukları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Bir haftadır hastanede müşahede altında tutulan Yürük, durumunun sanıldığından çok daha ciddi olduğunu vurgulamıştı.

"KAVAL KEMİĞİME PLATİN TAKILDI"
Ünlü şarkıcı, sıradan bir kırıkla karşı karşıya olmadığını belirterek şunları söylemişti:

"Selamlar hepinize, bir süredir hastanedeyim, tam bir haftadır. Yarın eve çıkacağız inşallah. Bugün 8. günümüz... Çok zor birkaç gün geçirdim. Ağrım çok, tarifsiz... Bu normal bir kırık değil öncelikle onu söyleyebilirim. Benim kırığım ön kaval kemiğimden yani ön bacağımdan. Oraya platin takıldı."

"HERKESİ TANIMIŞ OLDUM"
Hastanede kaldığı uzun süre boyunca kimlerin yanında olduğunu gözlemlediğini belirten Yürük, sitem dolu sözlerle "dostluk" vurgusu yaptı:

"Bir dostunuz, arkadaşınız bu kadar uzun hastanede kalıyorsa bilin ki çok ciddi bir durum var. 'Aradım, dönmedi' gibi bir durum değil de onu ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Bu durumda ben herkesi tanımış oldum, çok da iyi oldu açıkçası. Ama çok şanslıyım ki pırlanta kalpli arkadaşlarım varmış."

"HİS KAYBI VAR AMA GEÇECEK"
Şu an eve geçiş hazırlığı yapıldığı için serum almadığını ve bu yüzden ağrılarının arttığını belirten ünlü isim, hayranlarını korkutan o detayı da paylaştı:

Üç hafta önce hastaneden taburcu edilerek evinde tedavisine devam edilen Yasemin Yürük, son açıklamasıyla dikkat çekti. Kaval kemiğine platin takılan ve yaklaşık 10 gün hastanede tedavi gören Yasemin Yürük, yaşadığı ağrıların hala geçmediğini belirtirken, bu zorlu sürecin kendisini psikolojik olarak da oldukça yıprattığını ifade etti.

"ACIDAN NEFESİM KESİLİYOR"

Yürük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir ayı geçti, hala düzgün uyuyamadım. Sürekli ağrı ve acı çekiyorum. Yerinden sıçratan, elektrik çarpmaları hissi var ama ayağımı hissetmiyorum. Acıdan nefesim kesiliyor, midem bulanıyor. Ağlamaktan yoruldum. Mental olarak zorlanmaya başladım; fiziksel olarak zaten şu an her şey bana kabus gibi geliyor. Tek tesellim geçeceğini bilmek. Çok şükür bu acılara… Bugün kontrolüm var, sinir testi (NCS) yapılacak. Umarım sonuçlar hasarsız çıkar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yürük, eski grup arkadaşı Gülçin Ergül'le de yaşadığı sorunlarla magazin gündeminde yer almıştı.

Grubun dört üyesinden biri olan Gülçin Ergül'ün ayrılığı, ekibin geri kalan üçlüsü Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı'nın da bir süre sonra müziği bırakmasıyla sonuçlanmıştı.

YAŞANANLAR TAM ANLAMIYLA YANSITILMADI

O dönemde yaşananlar, kamuoyuna tam anlamıyla yansıtılmasa da taraflar arasında üstü kapalı göndermeler ve imalı açıklamalar eksik olmamıştı.

Yıllar içinde sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve röportajlar, gruptaki kopuşun sanıldığından daha derin olduğunu gösteriyordu.

Gülçin Ergül, ayrılığın ardından müzik kariyerine tek başına devam ederken, diğer üç üye farklı alanlarda yollarını çizdi.

YENİDEN BİR ARAYA GELİP GELMEYECEKLERİ HEP MERAK KONUSU OLDU

Grubun dağılmasının ardından geçen yıllar boyunca hayranlar, dört eski dostun bir araya gelip gelmeyeceğini hep merak etti. Ancak bu konuda herhangi bir somut gelişme yaşanmadı.

ESKİ DEFTERLER BİR KEZ DAHA AÇILDI!

Eski grup üyeleri arasında atışma zaman zaman gündeme gelirken yeni olay patlak verdi. Instagram hesabında paylaşım yapan Yasemin Yörük, bir grubun konserini alıntıladı ve ego göndermesi yaptı. Yörük, "Ego savaşlarının olmadığını görüyoruz açıkça. Tekrar birlikteler... Biz hala ve hala ego savaşları... Yazık..." ifadelerini kullandı.

Bu mesaja saatler sonra yanıt veren Gülçin Ergül'den ayna göndermesi geldi. Açıklama yapan Ergül şu ifadeleri kullandı:

Bunun hiç egoyla alakası olmadığı belli söylememe de gerek olduğunu sanmıyorum aslında. Ben salak değilim; yaşacaklarımı bile bile kendime haksızlık edemem. Kendimi korumak zorundayım. Değerimin bilinmediği yere kendimi götürmemek öz bakımdır, ego değil. Bu söylemler de haklılığımı senelerdir kanıtlıyor.

Bilmedikleri kelimeleri kullanmasalar keşke. Ego herkeste vardır ama dengeli olması gerekir. Burada istediği olmadığı için ağlayarak "neden bana yeniden senden yararlanmak istememe rağmen bu fırsatı vermiyorsun" hissiyatıyla sinirlenerek dil uzatıyor. Kendine ayna tutmadan. Saygısızlığa ok değilim.

İkili arasında yaşanan bu tartışmanın nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu oldu.

"GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİLDİM"

Öte yandan Gülçin Ergün geçen aylarda da Hepsi grubundan çıktıktan sonra yaşadığı süreci açıklamıştı.

O dönemde sessiz kalmayı tercih ettiğini söyleyen şarkıcı, arkadaşları hakkında olumsuz konuşmamak adına bu yolu seçtiğini belirtti. Ancak zamanla üzerine atılan bazı suçlamaların gerçeği yansıtmadığını hissettiğinde sessizliğini bozma ihtiyacı duyduğunu söyledi.

"İnsanlar olayları dışarıdan izlediklerinde her zaman en basit sebebi bulmaya çalışıyorlar. Ama gerçekler çok daha karmaşık. Ben kimseyi üzmek istemem ama zamanında söylenenler benim için de çok yaralayıcıydı. Yıllarca bir günah keçisi ilan edildim ve bu durumun getirdiği ağırlığı taşımak zorunda kaldım. Artık insanların beni daha iyi tanımasını istiyorum," diyerek duygularını dile getirmişti.

Gülçin Ergül'ün yaptığı bomba açıklamalar sonrasında tüm gözler eski grup üyelerine çevrildi.

Ergül'ün açıklamalarına, eski grup arkadaşı Yasemin Yürük'ten çok konuşulacak cevaplar geldi.

Yasemin Yürük, sosyal medya hesabında uzunca bir yazı yazarak açıklamalara netlik kazandırdı.

"BİREY DOĞRU YAPSAYDI KİMSE YANLIŞ ANLAŞILMAZDI"

Yürük, "Geçmiş geçmişte kaldı... Edep, üslup kendini ifade etme biçimi... Birey doğru yapmış olsaydı, kimse yanlış anlaşılmazdı... Bize ne söylendiyse o şekilde ifa ettik.

'BUNDAN SONRA AVUKATIMLA KONUŞURSUN!'

Bu nedir diye sorduğum zaman, 'Bundan sonra avukatımla konuşursun!' diyerek yüzüme kapanan telefonlar ( "üslup") ardından ihtarlar çekilerek iftira attığımız söylendi. "Hata" o dönem söylenenleri sözleşmeli yapmamış olmamızdır.

"KUL HAKKINA GİRMEMENİZİ ÖNERİYORUM"

Dostluğa samimiyete güvenilmişti. İtham edilenlere dikkat etmek gerekir. Kul hakkına girmemenizi öneriyorum. Kimse kimseyi zorlamadı. Sözleşmeler vs. vardı.

Sağlık raporlarına göre hareket edilmiştir. Belgesele red gelmesine şaşırmıyorum. Çok şey açıklığa kavuşacaktı.

"MAĞDURU OYNAMAK DAHA KOLAY OLUYOR"

Yürek gerek. Ama mağduru oynamak daha kolay oluyor. Hala geçmişi dile getirmenin sağlıklı olduğunu düşünmüyorum.

