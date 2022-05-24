Giriş Tarihi: 24.05.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 10:26

Yasmin Erbil sezonu Dubai'de açtı! Şezlonga sere serpe uzandı pembe desenli bikinisiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen kızları Yasmin Erbil, yaptığı paylaşımlarla ve açıklamalarla sık sık magazin gündemine geliyor. 300 bini aşkın takipçili Instagram hesabını aktif olarak kullanan Yasmin Erbil, paylaşımlarıyla ses getiriyor. Özellikle dekolteli ve cesur pozlarıyla çok konuşulan Erbil, tatil sezonunu açtı. Soluğu Dubai'de alan ünlü isim; şezlonga sere serpe uzandı, pembe desenli bikinisiyle art arda pozlar verdi. İşte Yasmin Erbil'in sosyal medyayı sallayan o pozları...