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Haberler Galeri Yasmin Erbil sezonu Dubai'de açtı! Şezlonga sere serpe uzandı pembe desenli bikinisiyle sosyal medyayı yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 24.05.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 10:26

Yasmin Erbil sezonu Dubai'de açtı! Şezlonga sere serpe uzandı pembe desenli bikinisiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen kızları Yasmin Erbil, yaptığı paylaşımlarla ve açıklamalarla sık sık magazin gündemine geliyor. 300 bini aşkın takipçili Instagram hesabını aktif olarak kullanan Yasmin Erbil, paylaşımlarıyla ses getiriyor. Özellikle dekolteli ve cesur pozlarıyla çok konuşulan Erbil, tatil sezonunu açtı. Soluğu Dubai'de alan ünlü isim; şezlonga sere serpe uzandı, pembe desenli bikinisiyle art arda pozlar verdi. İşte Yasmin Erbil'in sosyal medyayı sallayan o pozları...

Yasmin Erbil sezonu Dubai’de açtı! Şezlonga sere serpe uzandı pembe desenli bikinisiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın evliliğinden olan kızı Yasmin Erbil, her hareketiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yasmin Erbil sezonu Dubai’de açtı! Şezlonga sere serpe uzandı pembe desenli bikinisiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

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Yasmin Erbil sezonu Dubai’de açtı! Şezlonga sere serpe uzandı pembe desenli bikinisiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

Son olarak Yasak Elma dizisinde Canan karakterini canlandıran ve aynı zamanda sunuculuk yapan Erbil, tatil sezonunu açtı.

Yasmin Erbil sezonu Dubai’de açtı! Şezlonga sere serpe uzandı pembe desenli bikinisiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

YAZ LÜTFEN KAL

Tatil sezonunu Dubai'de açan Erbil, 314 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından her anını paylaşmaya devam ediyor.

Yasmin Erbil sezonu Dubai’de açtı! Şezlonga sere serpe uzandı pembe desenli bikinisiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

Pembe bikinisiyle şezlonga uzanan ünlü isim, art arda verdiği pozları Instagram hesabından yayınlayarak "Yaz lütfen kal" notunu yazdı.

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