Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Yazar ve yönetmen Burak Aksak: Parayla ne yapacağını bilen insanlar değiliz...

ve yönetmen : Parayla ne yapacağını bilen insanlar değiliz...

ve yönetmen mizah ağırlıklı öykülerin bulunduğu yeni kitabı ile sevenleriyle tekrar buluştu. Biz de kendisiyle bir araya gelip yazarlık serüveninden yeni projelerine, mizahtan popüler kültüre ışınlandığımız bir söyleşi gerçekleştirdik

MEHMET BEDİROĞLU Magazin
Giriş Tarihi: 09.11.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019 10:49
Yazar ve yönetmen Burak Aksak: Parayla ne yapacağını bilen insanlar değiliz...

Leyla ile Mecnun şüphesiz Türk televizyon tarihinin en unutulmaz ve farklı 'kafa'daki işlerinden biriydi. Fenomen olan dizinin bitmesinin ardından başrol oyuncularından yönetmenine tüm ekip, kendilerine farklı farklı hikayeler çizdiler. İşte dizinin senaristi 'ın hikayesi de onlardan biri...

Yazar ve yönetmen Burak Aksak: Parayla ne yapacağını bilen insanlar değiliz...

Bana Masal Anlatma, Kara Bela, Sen Kiminle Dans Ediyorsun gibi filmlerin senaryosunu yazıp bir de yönetmenliğini üstlenen Aksak, tüm bunlara ek olarak iki yıl önce bir de yayınevi açtı: Küsurat Yayınları... Başlangıçta kuzeni ile kendi kitaplarını basıp yayımlama düşüncesiyle yola çıkan yayınevinde zamanla işler iyi gitti ve yeni yazarlara da kapılar açıldı. Son olarak ise yine 'ın öykü kitabı raflarda kendine yer buldu.
Burak Aksak ile bir araya geldik. "Bu hayatla barışma çabalarımın toplamı" diyen Aksak ile yazarlık serüvenini, gelecek planlarını, popüler dergileri, çay edebiyatını ve çok daha fazlasını konuştuk.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yazar ve yönetmen Burak Aksak: Parayla ne yapacağını bilen insanlar değiliz...

- Kitabınızın girişinde şöyle bir cümle var: Bu kitap kavgalı olduğum hayatla barışma çabalarımın toplamıdır. Nedir hayatla en büyük kavganız?
- Çok büyük kavgalarım yok aslında hayatla. Kitaptaki öykülerin geneli sokağa dair. Benim derdim de sokağa dair minimal dertler baktığınız zaman... Gürültü yapan üst komşu, "Kolay gelsin" dediğin zaman seni sallamayan market görevlisi, kazıklamaya çalışan esnaf, ana avrat küfür eden taksici hepsi bir dert unsuru olabilir. Her öyküde böylesi dertler, söylenemeyen şeyler var.

- Yine kitabın başında şöyle diyorsunuz: Bir sonraki kitaba kadar biyografim bu kitabın içindekiler kadardır. Ne kadar biyografik ögeler barındırıyor bu öyküler?
- Evet baya biyografik ögeler, benim hayatıma dair izler, gözlemler barındırıyor öyküler.

Yazar ve yönetmen Burak Aksak: Parayla ne yapacağını bilen insanlar değiliz...

- Örneğin yayınevindeki editörüne zorluk çıkaran bir yazar hakkında bir öykü var. Siz o öykünün neresindesiniz?
- tarafındayım galiba (gülüyor). İşin şakası bir yana bazı yazarlar insanı çok çileden çıkartabiliyor. Bende durum öyle değil, bizim kitabın kapağına ve hatta ismine bile yayınevi karar verdi baktığınızda.

- O öyküdeki gibi zor ve kaprisli bir yazar değilsiniz o halde?
- Değilim... Yazdıktan sonra metnini teslim ediyorsun yayınevine ve bu bir güven meselesi. Biz Küsurat Yayınları'nı da bu yüzden kurduk aslında.

Yazar ve yönetmen Burak Aksak: Parayla ne yapacağını bilen insanlar değiliz...

- Yine öykülerde popüler edebiyat dergilerine dair eleştirilerinizde var. Aslında siz de o dergilerde yazdınız. Bakış açınız nedir o dergilere dair?
- O dergiler bir popüler kültür dergisi ve bence olmalılar da... Bence sıkıntı bu dergileri edebiyat dergisi olarak nitelendirip sonra da "Böyle edebiyat olmaz" demek. İçinde çok iyi edebiyatçılar olmakla birlikte o dergilerin bambaşka bir varoluş amacı var. Bir Varlık dergisi değil yani.

Yazar ve yönetmen Burak Aksak: Parayla ne yapacağını bilen insanlar değiliz...

- Leyla ile Mecnun'dan sonra 'çay edebiyatı' denilen bir kavram özellikle sosyal medyada fazlasıyla kendine yer buldu, tüketildi. Keza "Gemi gelecek" muhabbeti de... Siz bir nevi bunu başlatan kişi olarak bu duruma ne diyorsunuz?
- Bunu ben başlatmadım zaten var olan bir akımdı bence. Bu geyik biraz ticari bir şekle de dönüştürüldü, tişörtler, bardaklar yapıldı. Örneğin bir imza gününde birisi "O gemi gelecek" tişörtü yaptırmış, yanıma geldi, tişörtle fotoğrafımı çekmek istedi. Sonradan anladım ki o fotoğrafla daha iyi satış yapacağını düşünüyormuş. Dedim bu son nokta herhalde... (gülüyor)

- Leyla ile Mecnun'dan sonra bir dizi daha yaptınız, fakat sonra televizyonda göremedik sizi. Var mı yeni bir dizi?
- Şimdi bir dizinin süresi 160 dakikalara çıktı, imkansız bir şey bu. Online platformlarda ileriye dönük bir şeyler olabilir ama...

Yazar ve yönetmen Burak Aksak: Parayla ne yapacağını bilen insanlar değiliz...

- Sinema?
- Yakın tarihte yok şimdilik odak noktamızda var.

- Şu klişe soruyu da soralım öyleyse, Leyla ile Mecnun geri dönecek mi?
- Hiç öyle bir plan olmadı. Bir iki kez düşündüğümüz oldu dijital platformların ilk çıktığı zamanlarda... Ama şimdi o ekipten herkes çok başka ve başarılı şekilde kendi yollarını çizdi. İlerde ne olur bilemiyorum.

- Mizah açısından siz nelerden besleniyorsunuz?
- Ferhan Şensoy'un kalemini çok seviyorum. Onun dışında eski bir dizi olacak belki ama How I Met Your Mother'ı yeni izlemeye başladım şimdi ve bayılıyorum...

BİZE ULAŞIN