Yazar ve yönetmen Burak Aksak: Parayla ne yapacağını bilen insanlar değiliz...

- Leyla ile Mecnun'dan sonra 'çay edebiyatı' denilen bir kavram özellikle sosyal medyada fazlasıyla kendine yer buldu, tüketildi. Keza "Gemi gelecek" muhabbeti de... Siz bir nevi bunu başlatan kişi olarak bu duruma ne diyorsunuz?

- Bunu ben başlatmadım zaten var olan bir akımdı bence. Bu geyik biraz ticari bir şekle de dönüştürüldü, tişörtler, bardaklar yapıldı. Örneğin bir imza gününde birisi "O gemi gelecek" tişörtü yaptırmış, yanıma geldi, tişörtle fotoğrafımı çekmek istedi. Sonradan anladım ki o fotoğrafla daha iyi satış yapacağını düşünüyormuş. Dedim bu son nokta herhalde... (gülüyor)



- Leyla ile Mecnun'dan sonra bir dizi daha yaptınız, fakat sonra televizyonda göremedik sizi. Var mı yeni bir dizi?

- Şimdi bir dizinin süresi 160 dakikalara çıktı, imkansız bir şey bu. Online platformlarda ileriye dönük bir şeyler olabilir ama...



