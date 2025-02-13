Giriş Tarihi: 13.02.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
12:18
“Yeğen mi yiyen mi?” Ferdi Tayfur’un 40 mevlidi sonrası ortalık karıştı! Şirin Gözalıcı sosyal medyanın diline düştü!
2 Ocak tarihinde 79 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından ailesi birbirine girdi. Ferdi Tayfur'un büyük oğlu Timur Turanbayburt ve büyük kızı Tuğçe Tayfur'un mirastan men edilmesi gündemden düşmezken sanatçının ailesi ve yeğeni tarafından iki ayrı camide mevlit okutuldu. Ferdi Tayfur'un 40 mevlidi sonrası yeğeni Şirin Gözalıcı sosyal medyanın diline düştü. Instagram kullanıcıları Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe'nin mirastan pay alamamasında ve aralarının bozulmasında yeğeni Şirin Gözalıcı'nın sebep olduğunu savundu. Takipçiler, "Yeğen mi yiyen mi?" tarzında yorumlarda bulundu.