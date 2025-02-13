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Haberler Galeri “Yeğen mi yiyen mi?” Ferdi Tayfur’un 40 mevlidi sonrası ortalık karıştı! Şirin Gözalıcı sosyal medyanın diline düştü!
Giriş Tarihi: 13.02.2025 11:54 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 12:18

“Yeğen mi yiyen mi?” Ferdi Tayfur’un 40 mevlidi sonrası ortalık karıştı! Şirin Gözalıcı sosyal medyanın diline düştü!

2 Ocak tarihinde 79 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından ailesi birbirine girdi. Ferdi Tayfur'un büyük oğlu Timur Turanbayburt ve büyük kızı Tuğçe Tayfur'un mirastan men edilmesi gündemden düşmezken sanatçının ailesi ve yeğeni tarafından iki ayrı camide mevlit okutuldu. Ferdi Tayfur'un 40 mevlidi sonrası yeğeni Şirin Gözalıcı sosyal medyanın diline düştü. Instagram kullanıcıları Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe'nin mirastan pay alamamasında ve aralarının bozulmasında yeğeni Şirin Gözalıcı'nın sebep olduğunu savundu. Takipçiler, "Yeğen mi yiyen mi?" tarzında yorumlarda bulundu.

Yeğen mi yiyen mi? Ferdi Tayfur’un 40 mevlidi sonrası ortalık karıştı! Şirin Gözalıcı sosyal medyanın diline düştü!

"Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana sor", "Ben de Özledim", "Çeşme" gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla kulaklarımızın pasını silen sevilen sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde hayata veda etti. Tayfur, 4 Ocak'ta binlerce seveniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Ferdi Tayfur'un cenazesinde yaşanan tartışma nedeniyle eski hayat arkadaşı Necla Nazır, kızı Tuğçe Tayfur ve damadı bir süre gündemden düşmemişti.

Yeğen mi yiyen mi? Ferdi Tayfur’un 40 mevlidi sonrası ortalık karıştı! Şirin Gözalıcı sosyal medyanın diline düştü!

TABUTU BAŞINDA KÜFÜRLER UÇUŞMUŞTU!

Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'un tabutu başında kavga çıktı. Kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni Şirin Gözalıcı birbirine girmişti.

Sanatçının bir süredir arasının bozuk olduğu kızı Tuğçe Tayfur, AKM'de yapılan anma törenine hamilelik nedeniyle katılmadı ancak camiye gelmişti.

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Yeğen mi yiyen mi? Ferdi Tayfur’un 40 mevlidi sonrası ortalık karıştı! Şirin Gözalıcı sosyal medyanın diline düştü!

"O BURAYA GELMEYECEK'

Ferdi Tayfur'un son anlarına kadar yanında olan yeğeni Şirin Gözalıcı ise Tuğçe Tayfur'un cenazeye katılmasına tepki gösterdi. "O buraya gelmeyecek" diye bağıran Gözalıcı'ya Tayfur küfür ederek karşılık verdi. Tuğçe Tayfur'u annesi Necla Nazır sakinleştirmeye çalışmıştı.

Yeğen mi yiyen mi? Ferdi Tayfur’un 40 mevlidi sonrası ortalık karıştı! Şirin Gözalıcı sosyal medyanın diline düştü!

VASİYETİ AÇIKLANDI

Efsane sanatçının yeğeni ve aynı zamanda basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'un vasiyetini duyurdu.

Yeğen mi yiyen mi? Ferdi Tayfur’un 40 mevlidi sonrası ortalık karıştı! Şirin Gözalıcı sosyal medyanın diline düştü!

"Ailemizin çınarı canımız babamız hazırlamış olduğu vasiyeti bugün açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ine, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermişti. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun."

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