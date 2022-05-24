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Haberler Galeri Yemin'deki aşkı Gökberk Demirci'den ayrılan Özge Yağız partneriyle yeni bir aşka mı yelken açtı? Hakan Kurtaş iddialarına yanıt geldi!
Giriş Tarihi: 24.05.2022 15:06 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 15:12

Yemin'deki aşkı Gökberk Demirci'den ayrılan Özge Yağız partneriyle yeni bir aşka mı yelken açtı? Hakan Kurtaş iddialarına yanıt geldi!

Oyuncu çift Özge Yağız ile Gökberk Demirci, rol aldıkları "Yemin" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı. Dizi aşkları gerçek olan çiftin, ilişkilerini nikah masasına taşıması beklenirken Özge Yağız ile Gökberk Demirci'den hayranlarını şoke eden ayrılık kararı gelmişti. Yakın çevreleri ve hayranları çiftin barışmasını beklerken, Özge Yağız ile Gökberk Demirci'nin ipleri tamamen kopardığı öğrenildi. Ayrılık sonrası Özge Yağız hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Şimdilerde "Baba" dizisinde rol alan Yağız'ın, partneri Hakan Kurtaş ile birlikte olduğu öne sürüldü. Özge Yağız cephesinden konuyla ilgili yanıt gecikmedi.

Yemin’deki aşkı Gökberk Demirci’den ayrılan Özge Yağız partneriyle yeni bir aşka mı yelken açtı? Hakan Kurtaş iddialarına yanıt geldi!

Güzel oyuncu Özge Yağız ile meslektaşı Gökberk Demirci'nin "Yemin" dizisindeki ilişkileri gerçeğe dönüşmüş, çift uzun süre önce aşk yaşamaya başlamıştı.

Yemin’deki aşkı Gökberk Demirci’den ayrılan Özge Yağız partneriyle yeni bir aşka mı yelken açtı? Hakan Kurtaş iddialarına yanıt geldi!

Birlikte görüntü vermekten çekinmeyen, sık sık aşk pozları yayınlayan Özge Yağız ve Gökberk Demirci, geçen haftalarda ani bir kararla birlikteliklerini noktaladı.

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Yemin’deki aşkı Gökberk Demirci’den ayrılan Özge Yağız partneriyle yeni bir aşka mı yelken açtı? Hakan Kurtaş iddialarına yanıt geldi!

Birbirine çok yakıştırılan çiftin sevenleri ise bu ayrılığın çok uzun sürmeyeceğini düşünmüştü.

Yemin’deki aşkı Gökberk Demirci’den ayrılan Özge Yağız partneriyle yeni bir aşka mı yelken açtı? Hakan Kurtaş iddialarına yanıt geldi!

Gözde aşıkların yakınları da her an bir barış yaşanabilir diye beklemeye başladı.

Yemin’deki aşkı Gökberk Demirci’den ayrılan Özge Yağız partneriyle yeni bir aşka mı yelken açtı? Hakan Kurtaş iddialarına yanıt geldi!

Hatta Özge Yağız ile Gökberk Demirci'nin ilişkilerine bir şans daha vermek istedikleri iddia edildi.

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