Giriş Tarihi: 24.05.2022 15:06
Güncelleme Tarihi: 24.05.2022
15:12
Yemin'deki aşkı Gökberk Demirci'den ayrılan Özge Yağız partneriyle yeni bir aşka mı yelken açtı? Hakan Kurtaş iddialarına yanıt geldi!
Oyuncu çift Özge Yağız ile Gökberk Demirci, rol aldıkları "Yemin" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı. Dizi aşkları gerçek olan çiftin, ilişkilerini nikah masasına taşıması beklenirken Özge Yağız ile Gökberk Demirci'den hayranlarını şoke eden ayrılık kararı gelmişti. Yakın çevreleri ve hayranları çiftin barışmasını beklerken, Özge Yağız ile Gökberk Demirci'nin ipleri tamamen kopardığı öğrenildi. Ayrılık sonrası Özge Yağız hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Şimdilerde "Baba" dizisinde rol alan Yağız'ın, partneri Hakan Kurtaş ile birlikte olduğu öne sürüldü. Özge Yağız cephesinden konuyla ilgili yanıt gecikmedi.