Giriş Tarihi: 25.12.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 10:16

Yeni aşk rotası... Yakışıklı oyuncu Burak Deniz’in ilişki durumu: Karışık!

Genç kızların sevgilisi Burak Deniz'in aşk hayatı magazin gündeminde düşmüyor. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın adı bir süredir Burak Deniz'le anılıyor. Yakışıklı oyuncu Burak Deniz aşk hayatında çalkantılı günler yaşıyor. Didem Soydan çıkan dedikodulardan sonra çok yıprandı. Bir dargın bir barışık ilişki sürdüren Burak Deniz ve Didem Soydan ilişkilerine nokta koydu. İkilinin ayrılık haberlerinin ardından Burak Deniz'in, Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşadığı iddiaları iyice güçlendi. İşte tüm detaylar…