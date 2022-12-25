Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yeni aşk rotası... Yakışıklı oyuncu Burak Deniz’in ilişki durumu: Karışık!
Giriş Tarihi: 25.12.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 10:16

Yeni aşk rotası... Yakışıklı oyuncu Burak Deniz’in ilişki durumu: Karışık!

Genç kızların sevgilisi Burak Deniz'in aşk hayatı magazin gündeminde düşmüyor. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın adı bir süredir Burak Deniz'le anılıyor. Yakışıklı oyuncu Burak Deniz aşk hayatında çalkantılı günler yaşıyor. Didem Soydan çıkan dedikodulardan sonra çok yıprandı. Bir dargın bir barışık ilişki sürdüren Burak Deniz ve Didem Soydan ilişkilerine nokta koydu. İkilinin ayrılık haberlerinin ardından Burak Deniz'in, Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşadığı iddiaları iyice güçlendi. İşte tüm detaylar…

Yeni aşk rotası... Yakışıklı oyuncu Burak Deniz’in ilişki durumu: Karışık!

Bir buçuk yıldır birliktelik yaşayan Burak Deniz ve Didem Soydan hakkında bir süredir çıkan "Ayrıldılar" haberleri gerçek oldu.

Yeni aşk rotası... Yakışıklı oyuncu Burak Deniz’in ilişki durumu: Karışık!

Bu ayrılık haberlerinin ardından gözler Serenay Sarıkaya'ya çevrildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yeni aşk rotası... Yakışıklı oyuncu Burak Deniz’in ilişki durumu: Karışık!

Takvim'in haberine göre; "Şahmaran" dizisinin çekimlerinde Sarıkaya ve Deniz'in yakınlaştığı iddia edilmişti.

Yeni aşk rotası... Yakışıklı oyuncu Burak Deniz’in ilişki durumu: Karışık!

Çıkan bu haberlerin ardından yakışıklı oyuncu yalanlayarak "Didem'le beraberiz" demişti.

Yeni aşk rotası... Yakışıklı oyuncu Burak Deniz’in ilişki durumu: Karışık!

Bu çıkan iddiaların ardından ilişkileri iyice yıpranan Burak Deniz ve Didem Soydan ayrılık kararı aldı.

SON DAKİKA