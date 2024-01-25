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Haberler Galeri Yeni mesleği çok şaşırttı! BBG Tarık bakın şimdi ne yapıyor! Yıllar sonra ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 25.01.2024 07:07 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 07:17

Yeni mesleği çok şaşırttı! BBG Tarık bakın şimdi ne yapıyor! Yıllar sonra ortaya çıktı!

Bir döneme damga vuran BBG Tarık yıllar sonra ortaya çıktı. 'Biri Bizi Gözetliyor' yarışmasıyla büyük bir şöhret yakalayan BBG Tarık'ın artık gözlerden uzak sakin bir hayatı var. 'Of Deli Gönül' şarkısıyla hafızalara kazınan Tarık Ata Şimşek şimdilerde Bodrum'da yaşıyor. 52 yaşındaki BBG Tarık, bakın şimdi ne yapıyor? 10 yıldır sahnelerden uzak yaşayan ünlü şarkıcının yeni mesleği duyanları adeta şoke etti. İşte BBG Tarık'ın son hali, yeni hayatı ve şaşırtan yeni işi…

Yeni mesleği çok şaşırttı! BBG Tarık bakın şimdi ne yapıyor! Yıllar sonra ortaya çıktı!

'Biri Bizi Gözetliyor' evinden tanınan Tarık Ata Şimşek şimdilerde ne yapıyor? 'Biri Bizi Gözetliyor' yarışmasında 'Of Deli Gönül' ile ünlenen BBG Tarık o dönem albüm çıkarmış ve kısa sürede büyük satış grafiği yakalamıştı. Rekor kırmıştı…

Yeni mesleği çok şaşırttı! BBG Tarık bakın şimdi ne yapıyor! Yıllar sonra ortaya çıktı!

1 milyondan fazla satarak adından söz ettiren Tarık verdiği bir röportajda da bu kadar büyük satış yapmasına rağmen albümden hiç para kazanamadığını belirtmişti…

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Yeni mesleği çok şaşırttı! BBG Tarık bakın şimdi ne yapıyor! Yıllar sonra ortaya çıktı!

'Biri Bizi Gözetliyor 'un en popüler yarışmacılarından biri olan BBG Tarık, pek çok yarışmacı gibi bir süre sonra gözlerden uzak yaşamaya başladı ve popülerliğini kaybetti.

Yeni mesleği çok şaşırttı! BBG Tarık bakın şimdi ne yapıyor! Yıllar sonra ortaya çıktı!

Mersin doğumlu olan 52 yaşındaki Tarık Ata Şimşek, yıllar sonra ortaya çıktı…

Yeni mesleği çok şaşırttı! BBG Tarık bakın şimdi ne yapıyor! Yıllar sonra ortaya çıktı!
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