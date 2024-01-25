Yeni mesleği çok şaşırttı! BBG Tarık bakın şimdi ne yapıyor! Yıllar sonra ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 25.01.2024 07:07
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
07:17
Bir döneme damga vuran BBG Tarık yıllar sonra ortaya çıktı. 'Biri Bizi Gözetliyor' yarışmasıyla büyük bir şöhret yakalayan BBG Tarık'ın artık gözlerden uzak sakin bir hayatı var. 'Of Deli Gönül' şarkısıyla hafızalara kazınan Tarık Ata Şimşek şimdilerde Bodrum'da yaşıyor. 52 yaşındaki BBG Tarık, bakın şimdi ne yapıyor? 10 yıldır sahnelerden uzak yaşayan ünlü şarkıcının yeni mesleği duyanları adeta şoke etti. İşte BBG Tarık'ın son hali, yeni hayatı ve şaşırtan yeni işi…