Yeni sevgilisi ile yakalandı! Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli gönlünü güzel voleybolcuya kaptırdı!

Büyük bir aşkla evlenen Demet Şene ile Cenk Küpeli geçtiğimiz ocak ayında sürpriz bir şekilde boşanmıştı. 2019 yılında hayatını birleştirdiği Cenk Küpeli'nin ailesi tarafından istenmeyen gelin ilan edilen Demet Şener eşinin çocuk isteğini yerine getiremeyeceğini söyleyerek evliliklerine noktayı koymuştu. Karşılıklı anlaşarak boşanan Demet Şener ile Cenk Küpeli'nin sık sık bir araya gelmeleri geçtiğimiz aylarda "barıştılar" haberlerine yol açmıştı. Magazin gündemine düşen son dakika haberine göre Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli yeni bir aşka yelken açtı. Cenk Küpeli, önceki akşam voleybolcu Derya Çayırgan ile Nişantaşı'nda görüntülendi. İşte Cenk Küpeli'nin yeni aşkı...