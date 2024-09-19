Yerli Leonardo DiCaprio olarak gönüllerde taht kuran Arda Kural’dan yeni paylaşım geldi! İşte Arda Kural’ın merak edilen son hali!

Meslek hayatına Kral TV'de VJ olarak başlayan Arda Kural, daha sonra 2000'li yılların başında 'Eyvah Kızım Büyüdü'de oynadı. 2005-2008 yılları arasında ise 'Emret Komutanım' ile izleyiciyle buluşan Arda Kural, zor günleri böyle anlattı.