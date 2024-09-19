Giriş Tarihi: 19.09.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024
11:27
Yerli Leonardo DiCaprio olarak gönüllerde taht kuran Arda Kural'dan yeni paylaşım geldi! İşte Arda Kural'ın merak edilen son hali!
Şimdi 44 yaşında olan Arda Kural, uzun bir zaman sonra paylaşım yaptı. Arda Kural yaşadığı zor günleri artık geride bıraktı. 90'lı yıllarda şöhretinin zirvesini yaşayan 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla Arda Kural, bir dönem sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Arda Kural, son olarak fazla kilolarından kurtuldu, saçlarını uzattı. Arda Kural sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncunun takipçileri yeni görüntüsünü çok beğendi. İşte fit görüntüsüyle dikkat çeken 44 yaşındaki Arda Kural'ın son hali...