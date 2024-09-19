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Haberler Galeri Yerli Leonardo DiCaprio olarak gönüllerde taht kuran Arda Kural'dan yeni paylaşım geldi! İşte Arda Kural'ın merak edilen son hali!
Giriş Tarihi: 19.09.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 11:27

Yerli Leonardo DiCaprio olarak gönüllerde taht kuran Arda Kural'dan yeni paylaşım geldi! İşte Arda Kural'ın merak edilen son hali!

Şimdi 44 yaşında olan Arda Kural, uzun bir zaman sonra paylaşım yaptı. Arda Kural yaşadığı zor günleri artık geride bıraktı. 90'lı yıllarda şöhretinin zirvesini yaşayan 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla Arda Kural, bir dönem sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Arda Kural, son olarak fazla kilolarından kurtuldu, saçlarını uzattı. Arda Kural sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncunun takipçileri yeni görüntüsünü çok beğendi. İşte fit görüntüsüyle dikkat çeken 44 yaşındaki Arda Kural'ın son hali...

Yerli Leonardo DiCaprio olarak gönüllerde taht kuran Arda Kural’dan yeni paylaşım geldi! İşte Arda Kural’ın merak edilen son hali!

Meslek hayatına Kral TV'de VJ olarak başlayan Arda Kural, daha sonra 2000'li yılların başında 'Eyvah Kızım Büyüdü'de oynadı. 2005-2008 yılları arasında ise 'Emret Komutanım' ile izleyiciyle buluşan Arda Kural, zor günleri böyle anlattı.

Yerli Leonardo DiCaprio olarak gönüllerde taht kuran Arda Kural’dan yeni paylaşım geldi! İşte Arda Kural’ın merak edilen son hali!

Bir dönem psikoz teşhisi konulan ve uzun yıllar hastalıkla mücadele eden Arda Kural, 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

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Yerli Leonardo DiCaprio olarak gönüllerde taht kuran Arda Kural’dan yeni paylaşım geldi! İşte Arda Kural’ın merak edilen son hali!

90'ların başında 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ünlü oyuncu Arda Kural son pozu ile hayranlarını sevindirdi.

Yerli Leonardo DiCaprio olarak gönüllerde taht kuran Arda Kural’dan yeni paylaşım geldi! İşte Arda Kural’ın merak edilen son hali!

Şöhretin yıprattığı isimler arasında olan Arda Kural yaşadığı sıkıntılı günleri geride bıraktı.

Yerli Leonardo DiCaprio olarak gönüllerde taht kuran Arda Kural’dan yeni paylaşım geldi! İşte Arda Kural’ın merak edilen son hali!

90'ların başında 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ünlü oyuncu Arda Kural, yaşadığı zor günler kilo almış altın sarısı saçlarından ise eser kalmamıştı.

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