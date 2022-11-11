Giriş Tarihi: 11.11.2022 10:35 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022 10:49

Yeşilçam efsanelerinden Kemal Sunal'ın doğum gününde eşi Gül Sunal'dan duygusal paylaşım "Esas şimdi gülecektik"

Türk sinemasının efsaneleri arasında yer alan merhum sanatçı Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal usta sanatçının doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı. Film çekimine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek 55 yaşındayken hayata gözlerini yuman Kemal Sunal, yaşasaydı bugün 78 yaşında olacaktı. Gül Sunal'ın Kemal Sunal için yaptığı paylaşım sosyal medyada ilgi odağı oldu. 2000 yılında hayatını kaybeden eşi Kemal Sunal'ın son doğum gününü anaokulunda ailece kutladıklarını daha önce anlatan Gül Sunal, bugün Instagram hesabından yaptığı nostaljik paylaşıma, "İyi ki doğdun Kemal, iyi ki varsın. Daha çok gülecektik, esas şimdi gülecektik…" notunu yazdı. Usta sanatçının oğlu Ali Sunal da "Seni çok seviyor ve özlüyorum yakışıklım" ifadelerini kullandı.