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Haberler Galeri Yeşilçam efsanelerinden Kemal Sunal'ın doğum gününde eşi Gül Sunal'dan duygusal paylaşım "Esas şimdi gülecektik"
Giriş Tarihi: 11.11.2022 10:35 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022 10:49

Yeşilçam efsanelerinden Kemal Sunal'ın doğum gününde eşi Gül Sunal'dan duygusal paylaşım "Esas şimdi gülecektik"

Türk sinemasının efsaneleri arasında yer alan merhum sanatçı Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal usta sanatçının doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı. Film çekimine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek 55 yaşındayken hayata gözlerini yuman Kemal Sunal, yaşasaydı bugün 78 yaşında olacaktı. Gül Sunal'ın Kemal Sunal için yaptığı paylaşım sosyal medyada ilgi odağı oldu. 2000 yılında hayatını kaybeden eşi Kemal Sunal'ın son doğum gününü anaokulunda ailece kutladıklarını daha önce anlatan Gül Sunal, bugün Instagram hesabından yaptığı nostaljik paylaşıma, "İyi ki doğdun Kemal, iyi ki varsın. Daha çok gülecektik, esas şimdi gülecektik…" notunu yazdı. Usta sanatçının oğlu Ali Sunal da "Seni çok seviyor ve özlüyorum yakışıklım" ifadelerini kullandı.

Yeşilçam efsanelerinden Kemal Sunal’ın doğum gününde eşi Gül Sunal’dan duygusal paylaşım Esas şimdi gülecektik

Film çekimine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek 55 yaşındayken hayata gözlerini yuman Kemal Sunal, yaşasaydı bugün 78 yaşında olacaktı.

Yeşilçam efsanelerinden Kemal Sunal’ın doğum gününde eşi Gül Sunal’dan duygusal paylaşım Esas şimdi gülecektik

Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde aramızdan ayrılmıştı. 7'den 70'e herkesin hayranlığını kazanan usta oyuncu doğum gününde özlemle anılıyor.

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Yeşilçam efsanelerinden Kemal Sunal’ın doğum gününde eşi Gül Sunal’dan duygusal paylaşım Esas şimdi gülecektik

"Aslında 10 Kasım doğumluyum. Ama Atam'ın vefat ettiği günde doğum günü kutlayamam, sevinemem, gülemem. 11 Kasım doğum günümdür..." diyen ve gülen yüzü ile milyonları kendisine hayran bırakan Kemal Sunal'ın doğum günü, sosyal medyada da unutulmadı.

Yeşilçam efsanelerinden Kemal Sunal’ın doğum gününde eşi Gül Sunal’dan duygusal paylaşım Esas şimdi gülecektik

Merhum sanatçı Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal usta sanatçının doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı.

Yeşilçam efsanelerinden Kemal Sunal’ın doğum gününde eşi Gül Sunal’dan duygusal paylaşım Esas şimdi gülecektik

Gül Sunal'ın Kemal Sunal için yaptığı paylaşım sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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