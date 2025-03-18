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Haberler Galeri 'Türkan Şoray makyajı' tüm dünyaya nam salmıştı! 'Türk Lokumu' trendinin arkasındaki isim ortaya çıktı! Meğer çok ünlü bir tiyatro yıldızıymış
Giriş Tarihi: 18.03.2025 12:10 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 12:35

'Türkan Şoray makyajı' tüm dünyaya nam salmıştı! 'Türk Lokumu' trendinin arkasındaki isim ortaya çıktı! Meğer çok ünlü bir tiyatro yıldızıymış

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından biri olan Türkan Şoray, sadece başarılı oyunculuk performansıyla değil güzelliğiyle de tüm sinema dünyasına nam salmıştı. Son günlerde oldukça popülerleşen 'Türk Lokumu Makyajı'da bunu kanıtlıyordu. Türkan Şoray'dan ilham alınarak yapılan makyaj trendi, çok geçmeden tüm dünyaya yayılmıştı. Günden güne konuşulan bu makyaj trendinin arkasındaki isim nihayet ortaya çıktı. Meğer başarılı makyöz sahnelerin tozunu attıran çok ünlü bir tiyatro yıldızıymış

’Türkan Şoray makyajı’ tüm dünyaya nam salmıştı! ’Türk Lokumu’ trendinin arkasındaki isim ortaya çıktı! Meğer çok ünlü bir tiyatro yıldızıymış

15 yaşında ilk film setine adım atan Yeşilçam güzeli Türkan Şoray, 'Köyde Bir Kız Sevdim' filmiyle adını duyurdu.

’Türkan Şoray makyajı’ tüm dünyaya nam salmıştı! ’Türk Lokumu’ trendinin arkasındaki isim ortaya çıktı! Meğer çok ünlü bir tiyatro yıldızıymış

Güzel sanatçı, başarılı oyunculuk performansıyla zamanla yükselerek sinema kariyerinde boyut atladı.

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’Türkan Şoray makyajı’ tüm dünyaya nam salmıştı! ’Türk Lokumu’ trendinin arkasındaki isim ortaya çıktı! Meğer çok ünlü bir tiyatro yıldızıymış

'Sultan' lakaplı Şoray, günümüzde hala sevgiyle ve ilgiliyle takip ediliyor.

’Türkan Şoray makyajı’ tüm dünyaya nam salmıştı! ’Türk Lokumu’ trendinin arkasındaki isim ortaya çıktı! Meğer çok ünlü bir tiyatro yıldızıymış

Sosyal medya gücünün yaygınlaşmasıyla birlikte Türkan Şoray'ın bir diğer dikkat çeken konusu ise makyajı oldu.

’Türkan Şoray makyajı’ tüm dünyaya nam salmıştı! ’Türk Lokumu’ trendinin arkasındaki isim ortaya çıktı! Meğer çok ünlü bir tiyatro yıldızıymış

'Türk Lokumu' adıyla günden güne yayılan makyaj trendi, kısa sürede tüm dünyada ses getirdi.