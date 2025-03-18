Giriş Tarihi: 18.03.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025
12:35
'Türkan Şoray makyajı' tüm dünyaya nam salmıştı! 'Türk Lokumu' trendinin arkasındaki isim ortaya çıktı! Meğer çok ünlü bir tiyatro yıldızıymış
Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından biri olan Türkan Şoray, sadece başarılı oyunculuk performansıyla değil güzelliğiyle de tüm sinema dünyasına nam salmıştı. Son günlerde oldukça popülerleşen 'Türk Lokumu Makyajı'da bunu kanıtlıyordu. Türkan Şoray'dan ilham alınarak yapılan makyaj trendi, çok geçmeden tüm dünyaya yayılmıştı. Günden güne konuşulan bu makyaj trendinin arkasındaki isim nihayet ortaya çıktı. Meğer başarılı makyöz sahnelerin tozunu attıran çok ünlü bir tiyatro yıldızıymış