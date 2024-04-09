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Haberler Galeri Yeşilçam yakışıklısı Eriş Akman tanınmaz halde! Aile Şerefi'nin şımarık zengin çocuğu Oktay'ı bir de şimdi görün!
Giriş Tarihi: 09.04.2024 16:20 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 16:20

Yeşilçam yakışıklısı Eriş Akman tanınmaz halde! Aile Şerefi'nin şımarık zengin çocuğu Oktay'ı bir de şimdi görün!

Aile Şerefi'nin Oktay'ını siz bir de şimdi görün! Aile Şerefi filminin kötü, zengin çocuğu Oktay'a hayat veren usta oyuncu Eriş Akman'ın son hali merak konusu oldu. 'Kötü Çocuk Oktay' karakteriyle hafızalara kazınan senarist, yapımcı ve oyuncu Eriş Akman şimdilerde 75 yaşında. Zamanın acımasız davrandığı isimlerden olmaktan kaçamayan Eriş Akman'ı son hali ile tanımak neredeyse imkansız. Yeşilçam klasiklerinden Aile Şerefi usta isimleri de bir araya getirmişti. Adile Naşit, Münir Özkul Itır Esen, Şevket Altuğ, Ayşen Gruda başta olmak üzere değerli oyuncuları izleme imkanı bulduğumuz Aile Şerefi filminde kötü karakter ise şımarık zengin çocuğu Oktay'dı... İşte Aile Şerefi'nin kötü kalpli Oktay'ı Eriş Akman'ın son hali ve sizin için derlediğimiz bir dönemin yıldızlarının değişimleri...

Yeşilçam yakışıklısı Eriş Akman tanınmaz halde! Aile Şerefi’nin şımarık zengin çocuğu Oktay’ı bir de şimdi görün!

Yeşilçam'ın kült yapımlarından olan 'Aile Şerefi' bu akşam bir kez daha ekranlara geliyor. Her gördüğümüzde izlemekten kendimizi alamadığımız Yeşilçam filmleri arasında ilk sıralarda yer alan Aile Şerefi sosyal medyada ilgi odağı oldu. Usta oyuncuları kadrosunda barındıral Aile Şerefi 1976 da çekilmişti... Aradan geçen yıllarda içlerinden birden fazla ismi kaybettiğimiz Aile Şerefi oyuncuları merak konusu oldu. Aile Şerefi filminde canlandırdığı 'Kötü Çocuk Oktay' karakteriyle hafızalara kazınan senarist, yapımcı ve oyuncu Eriş Akman'ın son hali ise dikkat çekti...

Yeşilçam yakışıklısı Eriş Akman tanınmaz halde! Aile Şerefi’nin şımarık zengin çocuğu Oktay’ı bir de şimdi görün!

Yapımcılığını Arzu Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Orhan Aksoy'un oturduğu 'Aile Şerefi' Türk Sineması'nın unutulmaz filmleri arasında yer alıyor.

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Yeşilçam yakışıklısı Eriş Akman tanınmaz halde! Aile Şerefi’nin şımarık zengin çocuğu Oktay’ı bir de şimdi görün!

1976 yapımı olan, Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Ayşen Gruda ve Itır Esen gibi duayen oyuncuların rol aldığı film, üzerinden 46 yıl geçmesine rağmen hala hafızalardaki yerini koruyor.

Yeşilçam yakışıklısı Eriş Akman tanınmaz halde! Aile Şerefi’nin şımarık zengin çocuğu Oktay’ı bir de şimdi görün!

Efsane kadrosuyla hafızlarda yer edinen filmin kötü kalpli adamını ise Eriş Akman canlandırıyordu.

Yeşilçam yakışıklısı Eriş Akman tanınmaz halde! Aile Şerefi’nin şımarık zengin çocuğu Oktay’ı bir de şimdi görün!

Filmin esas oyuncularından olan Eriş Akman'ın hayat verdiği ünlü karakter, hala 'unutulmaz kötü karakterler' listesinde yer almakta.

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