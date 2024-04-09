Giriş Tarihi: 09.04.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
16:20
Yeşilçam yakışıklısı Eriş Akman tanınmaz halde! Aile Şerefi'nin şımarık zengin çocuğu Oktay'ı bir de şimdi görün!
Aile Şerefi'nin Oktay'ını siz bir de şimdi görün! Aile Şerefi filminin kötü, zengin çocuğu Oktay'a hayat veren usta oyuncu Eriş Akman'ın son hali merak konusu oldu. 'Kötü Çocuk Oktay' karakteriyle hafızalara kazınan senarist, yapımcı ve oyuncu Eriş Akman şimdilerde 75 yaşında. Zamanın acımasız davrandığı isimlerden olmaktan kaçamayan Eriş Akman'ı son hali ile tanımak neredeyse imkansız. Yeşilçam klasiklerinden Aile Şerefi usta isimleri de bir araya getirmişti. Adile Naşit, Münir Özkul Itır Esen, Şevket Altuğ, Ayşen Gruda başta olmak üzere değerli oyuncuları izleme imkanı bulduğumuz Aile Şerefi filminde kötü karakter ise şımarık zengin çocuğu Oktay'dı... İşte Aile Şerefi'nin kötü kalpli Oktay'ı Eriş Akman'ın son hali ve sizin için derlediğimiz bir dönemin yıldızlarının değişimleri...