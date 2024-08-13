Giriş Tarihi: 13.08.2024 07:37
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
07:39
Yeşilçam yıldızı Serpil Çakmaklı’nın gerçek adı meğer… Onu Serpil Çakmaklı olarak tanıyoruz ama gerçek bambaşka çıktı!
Yeşilçam'ın en güzel ve cesur kadınlarından olan 62 yaşındaki Serpil Çakmaklı hakkındaki gerçek takipçilerini şaşırttı. Usta oyuncu sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer oluyor. Yaptığı paylaşımlarda da her zaman konuşulmayı başarıyor. Yeşilçam'ın en güzel yıldızlarından olan Serpil Çakmaklı, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Çakmaklı'nın hayatını araştıran hayranları ise gerçek isminin bambaşka bir isim olduğunu duyunca çok şaşırdı. İşte Serpil Çakmaklı'nın gerçek adı…