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Haberler Galeri Yeşilçam yıldızı Serpil Çakmaklı’nın gerçek adı meğer… Onu Serpil Çakmaklı olarak tanıyoruz ama gerçek bambaşka çıktı!
Giriş Tarihi: 13.08.2024 07:37 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 07:39

Yeşilçam yıldızı Serpil Çakmaklı’nın gerçek adı meğer… Onu Serpil Çakmaklı olarak tanıyoruz ama gerçek bambaşka çıktı!

Yeşilçam'ın en güzel ve cesur kadınlarından olan 62 yaşındaki Serpil Çakmaklı hakkındaki gerçek takipçilerini şaşırttı. Usta oyuncu sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer oluyor. Yaptığı paylaşımlarda da her zaman konuşulmayı başarıyor. Yeşilçam'ın en güzel yıldızlarından olan Serpil Çakmaklı, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Çakmaklı'nın hayatını araştıran hayranları ise gerçek isminin bambaşka bir isim olduğunu duyunca çok şaşırdı. İşte Serpil Çakmaklı'nın gerçek adı…

Yeşilçam yıldızı Serpil Çakmaklı’nın gerçek adı meğer… Onu Serpil Çakmaklı olarak tanıyoruz ama gerçek bambaşka çıktı!

MEĞER GERÇEK BAMBAŞKAYMIY!

Usta oyuncu birçok sinema filminde rol aldı... Serpil Çakmaklı ilki 16 yaşında olmak üzere üç evlilik yaptı. Sahnelerde solistlik de yapan Serpil Çakmaklı 4 albüm çıkardı. Eskişehir'de doğdu. Sinemadan önce mankenlik yaptı. 1980'li yılların başında TRT televizyonunda yayınlanan Alçaktan Uçan Güvercin adlı mini dizi filmle üne kavuştu. Hayatına dair araştırma yapanlar gerçek adının ise bambaşka olduğunu duyunca çok şaşırdı. İşte gerçek ismi…

Yeşilçam yıldızı Serpil Çakmaklı’nın gerçek adı meğer… Onu Serpil Çakmaklı olarak tanıyoruz ama gerçek bambaşka çıktı!

SERPİL ÇAKMAKLI KİMDİR?

Yeşilçam'ın bir dönem en popüler isimlerinden olan ve aşk hayatıyla da sık sık gündeme gelen Serpil Çakmaklı 1962 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi.

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Yeşilçam yıldızı Serpil Çakmaklı’nın gerçek adı meğer… Onu Serpil Çakmaklı olarak tanıyoruz ama gerçek bambaşka çıktı!

Oyunculuk kariyerinden önce mankenlik yapan Serpil Çakmaklı, TRT ekranlarında yayınlanan Alçaktan Uçan Güvercin adlı dizi filmle ünlüler dünyasına adımını attı. İlk evliliğini henüz 16 yaşındayken yapan Serpil Çakmaklı, pek çok sinema filminde rol aldı.

Yeşilçam yıldızı Serpil Çakmaklı’nın gerçek adı meğer… Onu Serpil Çakmaklı olarak tanıyoruz ama gerçek bambaşka çıktı!

Serpil Çakmaklı, 1980'li yıllarda ekrana gelen cesur sahneler ile adından söz ettirirken oyunculuğa başladığında Mert Çakmaklı ile evliydi.

Yeşilçam yıldızı Serpil Çakmaklı’nın gerçek adı meğer… Onu Serpil Çakmaklı olarak tanıyoruz ama gerçek bambaşka çıktı!

Çiftin evliliği 6 ay sürdü ve daha sonra ayrıldılar. Ancak, ayrılığa rağmen ünlü oyuncu 'Çakmaklı' soyadını kullanmaya devam etti. Güzel yıldız, sonraki dönemlerde iki evlilik daha yaptı ancak soyadını hiç değiştirmedi.

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