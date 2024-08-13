Yeşilçam yıldızı Serpil Çakmaklı’nın gerçek adı meğer… Onu Serpil Çakmaklı olarak tanıyoruz ama gerçek bambaşka çıktı!

MEĞER GERÇEK BAMBAŞKAYMIY!

Usta oyuncu birçok sinema filminde rol aldı... Serpil Çakmaklı ilki 16 yaşında olmak üzere üç evlilik yaptı. Sahnelerde solistlik de yapan Serpil Çakmaklı 4 albüm çıkardı. Eskişehir'de doğdu. Sinemadan önce mankenlik yaptı. 1980'li yılların başında TRT televizyonunda yayınlanan Alçaktan Uçan Güvercin adlı mini dizi filmle üne kavuştu. Hayatına dair araştırma yapanlar gerçek adının ise bambaşka olduğunu duyunca çok şaşırdı. İşte gerçek ismi…