Giriş Tarihi: 07.02.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
11:07
14 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı...Yeşilçam yıldızları Münir Özkul ile Suna Selen'in bir kızları olduğunu biliyor muydunuz? Meğer ünlü oyuncuymuş...
Yeşilçam yıldızları Münir Özkul ile Suna Selen "Leyleğin Ömrü" oyununda tanışıp Leyleğin Ömrü" oyununda tanışıp dünya evine girmişti. Rol aşkı gerçeğe dönüşen Münir Özkul ve Suna Selen 14 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı. Peki Türk sinemasının usta oyuncularının bu evlilikten bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Ünlü çiftin kızları da anne ve babasının izinden gitti ve oyunculuğa yöneldi. İşte Münir Özkul ile Suna Selen'in biricik kızları...