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Giriş Tarihi: 07.02.2025 11:00 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 11:07

14 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı...Yeşilçam yıldızları Münir Özkul ile Suna Selen'in bir kızları olduğunu biliyor muydunuz? Meğer ünlü oyuncuymuş...

Yeşilçam yıldızları Münir Özkul ile Suna Selen "Leyleğin Ömrü" oyununda tanışıp Leyleğin Ömrü" oyununda tanışıp dünya evine girmişti. Rol aşkı gerçeğe dönüşen Münir Özkul ve Suna Selen 14 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı. Peki Türk sinemasının usta oyuncularının bu evlilikten bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Ünlü çiftin kızları da anne ve babasının izinden gitti ve oyunculuğa yöneldi. İşte Münir Özkul ile Suna Selen'in biricik kızları...

14 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı...Yeşilçam yıldızları Münir Özkul ile Suna Selen’in bir kızları olduğunu biliyor muydunuz? Meğer ünlü oyuncuymuş...

Hababam Sınıfı serisindeki Özel Çamlıca Lisesi'nin tatlı sert müdür yardımcısı "Kel Mahmut" karakteriyle hafızalara kazınmıştı Münir Özkul...Mavi Boncuk, Bizim Aile, Aile Şerefi, Gülen Gözler, Neşeli Günler, Gırgıriye ve Görgüsüzler gibi sayısız filmde rol almıştı. Yer aldığı filmlerde babacan rolleriyle tanınan Münir Özkul, özel hayatında çapkınlığı ile meşhurdu. Gelin Münir Özkul'un hayatına bir göz atalım.

14 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı...Yeşilçam yıldızları Münir Özkul ile Suna Selen’in bir kızları olduğunu biliyor muydunuz? Meğer ünlü oyuncuymuş...

Münir Özkul, 15 Ağustos 1925 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olan Münir Özkul, sanat kariyerine henüz lise çağında başladı ve lise öğrencisi olduğu 1940 yılında Bakırköy Halkevi'nde tiyatro oyunlarında rol aldı.

İstanbul'daki evinde hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta isimlerinden Münir Özkul 93 yaşındaydı. Münir Özkul uzun yıllardır KOAH ve DEMANS hastalığı ile mücadele ediyordu.

Münir Özkul tiyatro kökenli olsa da sinema ile ünlendi.

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14 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı...Yeşilçam yıldızları Münir Özkul ile Suna Selen’in bir kızları olduğunu biliyor muydunuz? Meğer ünlü oyuncuymuş...

En bilinen rollerinden biri onunla özdeşleşen Hababam Sınıfı serisindeki tatlı-sert okul müdürü Kel Mahmut tiplemesi oldu. 400'e yakın filmde rol aldı.

14 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı...Yeşilçam yıldızları Münir Özkul ile Suna Selen’in bir kızları olduğunu biliyor muydunuz? Meğer ünlü oyuncuymuş...

Adile Naşit'le beraber oynadığı filmlerle Türk sinemasının unutulmaz ikililerinden oldu.

14 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı...Yeşilçam yıldızları Münir Özkul ile Suna Selen’in bir kızları olduğunu biliyor muydunuz? Meğer ünlü oyuncuymuş...

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne ve Edebiyat Fakültesi'nin sanat tarihi bölümüne devam eden Münir Özkul, 1948'de "Aşk Köprüsü" adlı tiyatro oyunuyla profesyonel kariyerine başladı.

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