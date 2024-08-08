Giriş Tarihi: 08.08.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
10:56
Yeşilçam yıldızları Serpil Çakmaklı ile Yalçın Dümer'in biricik kızları Merve güzelliğiyle mest etti! Gözlerden uzak büyüttüler...
Yer aldıkları filmlerden tanıdığımız Yeşilçam yıldızları Yalçın Dümer ile Serpil Çakmaklı bir dönem büyük bir aşk yaşamıştı. 1993 yılında nikah masasına oturan Serpil Çakmaklı ile Yalçın Dümer iki yıl sonra yollarını ayırsa da bu aşkın meyvesi kızları Merve ile sonsuza kadar bağ kurmuş oldular. Yalçın Dümer ve Serpil Çakmaklı'nın biricik kızları Merve şimdilerde 28 yaşında güzeller güzeli bir genç kız. İşte annesi Serpil Çakmaklı, babası Yalçın Dümer olan Merve Dümer...