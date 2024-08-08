Yeşilçam yıldızları Serpil Çakmaklı ile Yalçın Dümer’in biricik kızları Merve güzelliğiyle mest etti! Gözlerden uzak büyüttüler...

Yeşilçam'ın son jönlerinden Yalçın Dümer, 80'lerin sonu ve 90'larda yer aldığı filmlerle hafızalara kazınmıştı. Birçok güzel yıldızla başrolde yer alan Yalçın Dümer bu isimlerden Serpil Çakmaklı ile ise büyük bir aşk yaşamıştı.