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Haberler Galeri Yeşilçam yıldızları Serpil Çakmaklı ile Yalçın Dümer'in biricik kızları Merve güzelliğiyle mest etti! Gözlerden uzak büyüttüler...
Giriş Tarihi: 08.08.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 10:56

Yeşilçam yıldızları Serpil Çakmaklı ile Yalçın Dümer'in biricik kızları Merve güzelliğiyle mest etti! Gözlerden uzak büyüttüler...

Yer aldıkları filmlerden tanıdığımız Yeşilçam yıldızları Yalçın Dümer ile Serpil Çakmaklı bir dönem büyük bir aşk yaşamıştı. 1993 yılında nikah masasına oturan Serpil Çakmaklı ile Yalçın Dümer iki yıl sonra yollarını ayırsa da bu aşkın meyvesi kızları Merve ile sonsuza kadar bağ kurmuş oldular. Yalçın Dümer ve Serpil Çakmaklı'nın biricik kızları Merve şimdilerde 28 yaşında güzeller güzeli bir genç kız. İşte annesi Serpil Çakmaklı, babası Yalçın Dümer olan Merve Dümer...

Yeşilçam yıldızları Serpil Çakmaklı ile Yalçın Dümer’in biricik kızları Merve güzelliğiyle mest etti! Gözlerden uzak büyüttüler...

Yeşilçam'ın son jönlerinden Yalçın Dümer, 80'lerin sonu ve 90'larda yer aldığı filmlerle hafızalara kazınmıştı. Birçok güzel yıldızla başrolde yer alan Yalçın Dümer bu isimlerden Serpil Çakmaklı ile ise büyük bir aşk yaşamıştı.

Yeşilçam yıldızları Serpil Çakmaklı ile Yalçın Dümer’in biricik kızları Merve güzelliğiyle mest etti! Gözlerden uzak büyüttüler...

Dümer Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez ismi babası Ekrem Dümer'in peşinden giderek çok başarılı bir oyuncu oldu.

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Yeşilçam yıldızları Serpil Çakmaklı ile Yalçın Dümer’in biricik kızları Merve güzelliğiyle mest etti! Gözlerden uzak büyüttüler...

Yalçın Dümer, 1993 yılında meslektaşı Serpil Çakmak ile nikah masasına oturmuştu.

Yeşilçam yıldızları Serpil Çakmaklı ile Yalçın Dümer’in biricik kızları Merve güzelliğiyle mest etti! Gözlerden uzak büyüttüler...

Ancak ikili, 1995'te yollarını ayırmıştı.

Yeşilçam yıldızları Serpil Çakmaklı ile Yalçın Dümer’in biricik kızları Merve güzelliğiyle mest etti! Gözlerden uzak büyüttüler...

Yalçın Dümer ve Serpil Çakmak'ın bu evlilikten Merve adında bir kızı bulunuyor.

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