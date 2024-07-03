Giriş Tarihi: 03.07.2024 09:37
Yeşilçam'ın bahtsız kadını...Yaşam öyküsü filmlere konu olacak türden! Henüz 39 yaşındayken...
Yeşilçam'ın vamp kadını denilince ilk akla gelen isimdi Feri Cansel...Turist Ömer Yamyamlar Arasında, Kadin Çapkın Olunca, Aşk Kadını, Beş Dakikada Beşiktaş, Kasımpaşalı Emmanuel, Ah Bu Kadınlar, Plaj Horozu ve Kanunsuz Sokak gibi birçok filmde rol almıştı. Henüz 39 yaşındayken nişanlısının bıçak darbeleriyle hayata veda eden Cansel'in kısacık yaşam öyküsü aslında filmlere konu olacak türden...