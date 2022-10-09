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Haberler Galeri Yeşilçam'ın gözü yaşlı ve cefakar anasıydı! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş! Biri spiker diğeri oyuncu...
Giriş Tarihi: 09.10.2022 12:14

Yeşilçam'ın gözü yaşlı ve cefakar anasıydı! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş! Biri spiker diğeri oyuncu...

Usta oyuncu Şükriye Atav, rol aldığı sayısız filmle Yeşilçam tarihinde adını altın harflerle yazdırmıştı.Filmlerde genelde başrol oyuncusunun annesi veya teyzesi rolündeydi. Yeşilçam'ın unutulmaz annelerinden olan Şükriye Atav, hüzünlü bakışlarıyla herkesin kalbine dokunmuştu. Tiyatroda altı, sinemada bir Altın Portakal ödül sahibi olan Şükriye atav, 600 civarında filmde rol almıştı. Yeşilçam'ın şefkatli annesi Şükriye Atav'ın meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş. İşte usta oyuncunun çocukları...

Yeşilçam’ın gözü yaşlı ve cefakar anasıydı! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş! Biri spiker diğeri oyuncu...

Şükriye Atav, Yeşilçam'ın unutulmaz analarındandı. Usta filmlerde ya annedir ya da teyze. Çillenmis elleri, nemli gözleriyle hıçkırırken çektigi burnu ile ne de şevkatli bir kadındı.

Yeşilçam’ın gözü yaşlı ve cefakar anasıydı! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş! Biri spiker diğeri oyuncu...

Şükriye Atav, başındaki beyaz tülbenti ve basma eteği ile Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer almayı başarmıştır.

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Yeşilçam’ın gözü yaşlı ve cefakar anasıydı! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş! Biri spiker diğeri oyuncu...

600'den fazla filmde rol alan usta sanatçı 8 Ekim 2000 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı.

Yeşilçam’ın gözü yaşlı ve cefakar anasıydı! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş! Biri spiker diğeri oyuncu...

Türk Sinemasının emektar oyuncusu Şükriye Atav'ın spiker ve oyuncu 2 oğlu bulunuyor. İşte Şükriye Atav'ın oğulları Yalçın ve Erdöl Boratap...

Yeşilçam’ın gözü yaşlı ve cefakar anasıydı! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş! Biri spiker diğeri oyuncu...

Yalçın Boratap

1962-1963 sezonundan bu yana İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalışan Yalçın Boratap'ın, oyunculuğu seçmesinde, annesi Şükriye Atav'ın, içinde yetiştiği Şehir Tiyatroları'nın ve bu Okul'un ustalarının büyük etkisi olmuştur. Televizyon dizilerinde oynamış ve belgesel seslendirmeleri yapmıştır. Halen konuşma ve drama dersleri vermektedir.

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