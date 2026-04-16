Yeşilçam'ın koca çınarı Ahmet Mekin’den yürek yakan sözler! 93 yaşındaki ömrüne bakın neler sığdırmış...
Giriş Tarihi: 16.04.2026 16:09
Güncelleme Tarihi: 16.04.2026 16:15
Yeşilçam'ın unutulmaz Cemşit'i, "Sevgi neydi? Sevgi emekti," sözünü sadece Selvi Boylum Al Yazmalım filminde bırakmayıp 63 yıllık evliliğiyle hayatının merkezine koydu. Şimdilerde 93 yaşında olan usta oyuncu Ahmet Mekin, hayat arkadaşını kaybetmenin verdiği derin kederle Erdek'te inzivaya çekilirken, sergilediği büyük sadakatle adeta yürekleri dağlıyor. Yarım asırlık aşkının ardından verdiği bu sessiz sınav, sinemadaki vakur duruşunun gerçek hayattaki en hüzünlü yansıması olarak hafızalara kazınıyor.