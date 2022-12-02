Yeşilçam’ın kötü kadını Lale Belkıs bakın şimdi ne halde! Sosyal medyada gündem oldu

Yeşilçam'ın kötü kadını Lale Belkıs'ı birçok kişi Türk sinemasından tanıyor. Lale Belkıs aslında Türkiye'nin ilk milli mankenidir. Lale Belkıs, oyuncu olmayı hiç istememiş. Gelen film ve oyunculuk tekliflerine de hep 'hayır' dedi Lale Belkıs. Sonunda tiyatrocu Lale Oraloğlu'nun ısrarlarına karşı koyamadı ve 1960'da Pangaltı Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Evlilik Dolabı' oyununda İsveçli kadını oynamayı kabul etti. Lale Belkıs, Yeşilçam'ın kötü kadınıydı. İşte Yeşilçam'ın kötü kadını Lale Belkıs'ın son hali…