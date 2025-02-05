Giriş Tarihi: 05.02.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
13:27
Yeşilçam'ın 'Mahmut Hoca'sı Münir Özkul'un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi ortaya çıktı! Bakın ne iş yapıyor?
Kel Mahmut, Yaşar Usta ve daha nicesi...Yeşilçam'ın 'Mahmut Hoca'sı Münir Özkul, 93 yıllık ömrüne tam 4 evlilik sığdırdı. Özkul'un bu evliliklerinden pek tanınmayan 2 kızı ve 1 oğlu dünyaya geldi. Herkes kızlarını tanıdığı Münir Özkul'un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi yıllar sonra ortaya çıktı. Özkul'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu babasının izinden gitmedi. Bakın ne iş yapıyor?