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Haberler Galeri Yeşilçam'ın paylaşılamayan güzeline yıllar acımadı! Şaban Oğlu Şaban'ın güzeli Sevda Aktolga'nın son haline bakın!
Giriş Tarihi: 28.03.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 08:04

Yeşilçam'ın paylaşılamayan güzeline yıllar acımadı! Şaban Oğlu Şaban'ın güzeli Sevda Aktolga'nın son haline bakın!

Defalarca izlememize rağmen hala kahkahalar attıran yapımların başrolünde yer alan Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen'in de kadrosunda yer aldığı Şaban Oğlu Şaban filminin güzeli Selma'nın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Usta isimleri bir arada izlediğimiz unutulmaz filmlerden Şaban Oğlu Şaban filmi tekrarları ile seyirciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Filmde Şaban ve Ramazan'ın büyük aşkı Selma'ya hayat veren usta oyuncu Sevda Aktolga'nın yıllar içindeki değişimi hayranlarını şaşırttı. Şimdilerde 65 yaşında olan ve yer aldığı Yeşilçam filmlerinde duru güzelliğiyle beğeni toplayan Sevda Aktolga'nın son halini görenler tanımakta zorlandı. İşte Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga'nın son hali ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Yeşilçam’ın paylaşılamayan güzeline yıllar acımadı! Şaban Oğlu Şaban’ın güzeli Sevda Aktolga’nın son haline bakın!

Defalarca izlememize rağmen hala kahkahalar attıran yapımların başrolünde yer alan Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen'in de kadrosunda yer aldığı Şaban Oğlu Şaban filminin güzeli Selma'nın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Yeşilçam’ın paylaşılamayan güzeline yıllar acımadı! Şaban Oğlu Şaban’ın güzeli Sevda Aktolga’nın son haline bakın!

Usta isimleri bir arada izlediğimiz unutulmaz filmlerden Şaban Oğlu Şaban filmi tekrarları ile seyirciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Filmde Şaban ve Ramazan'ın büyük aşkı Selma'ya hayat veren usta oyuncu Sevda Aktolga'nın yıllar içindeki değişimi hayranlarını şaşırttı.

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Yeşilçam’ın paylaşılamayan güzeline yıllar acımadı! Şaban Oğlu Şaban’ın güzeli Sevda Aktolga’nın son haline bakın!

Kariyerine 1975 yılında yer aldığı İnsan Avcısı filmiyle başlayan Aktolga; Hababam Sınıfı Tatilde, Gülen Gözler, Mavi Mavi, Katma Değer Şaban ve Üvey Baba gibi efsane yapımlarda rol aldı.

Yeşilçam’ın paylaşılamayan güzeline yıllar acımadı! Şaban Oğlu Şaban’ın güzeli Sevda Aktolga’nın son haline bakın!

Şimdilerde 65 yaşında olan ve yer aldığı Yeşilçam filmlerinde duru güzelliğiyle beğeni toplayan Sevda Aktolga'nın son halini görenler tanımakta zorlandı.

Yeşilçam’ın paylaşılamayan güzeline yıllar acımadı! Şaban Oğlu Şaban’ın güzeli Sevda Aktolga’nın son haline bakın!

İşte Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga'nın son hali ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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