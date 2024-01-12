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Haberler Galeri Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener’den yıllar sonra gelen itiraf! Bir kere evlenmişti bakın neden boşanmış!
Giriş Tarihi: 12.01.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 10:47

Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener’den yıllar sonra gelen itiraf! Bir kere evlenmişti bakın neden boşanmış!

Yeşilçam'ın tescilli güzelleri arasında yer alan Aydan Şener, katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aydan Şener, itiraflarıyla magazin gündemine yine bomba gibi düştü. 'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakterini canlandıran usta oyuncu Aydan Şener, Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncularından. 60 yaşındaki Aydan Şener, bombaları ardı ardına patlattı. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener, eski eşi ve evliliği hakkında ilk kez konuştu. İşte Aydan Şener'in dikkat çeken açıklamaları…

Yeşilçam’ın tescilli güzeli Aydan Şener’den yıllar sonra gelen itiraf! Bir kere evlenmişti bakın neden boşanmış!

Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen usta oyuncu Aydan Şener, özel hayatı hakkında ilk kez konuştu. Eşiyle kıskançlık ve onun eve bağlı olmamasından dolayı boşandığını söyleyen Şener, daha sonra yaşadığı bir ilişkide de ihanete uğradığını itiraf etti.

Yeşilçam’ın tescilli güzeli Aydan Şener’den yıllar sonra gelen itiraf! Bir kere evlenmişti bakın neden boşanmış!

Çalıkuşu dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan 60 yaşındaki efsane oyuncu Aydan Şener, katıldığı programda çok özel açıklamalarda bulundu. Hayatı boyunca sadece Ayhan Akbidin ile nikah masasına oturan Şener, evliliğinin neden bittiğini de ilk kez anlattı.

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Yeşilçam’ın tescilli güzeli Aydan Şener’den yıllar sonra gelen itiraf! Bir kere evlenmişti bakın neden boşanmış!

"EŞİM ALIŞKANLIKLARINDAN KOPAMADIĞI İÇİN AYRILDIK"

İnsanlara karşı mesafeli olduğunu belirten Aydan Şener, en popüler olduğu dönemde yaptığı evlilik ve boşanma kararıyla ilgili "Çalıkuşu'nu çektiğim zaman evliydim.

Yeşilçam’ın tescilli güzeli Aydan Şener’den yıllar sonra gelen itiraf! Bir kere evlenmişti bakın neden boşanmış!

Anlaşamadığımız için bitti. Büyük bir şöhrete ulaşınca ve teklifler gelmeye başlayınca ufak tefek kıskançlıklar başladı. Ayhan'ın sporculuğundan gelen bazı alışkanlıkları vardı. Evlendiğimizde o da çok gençti. O alışkanlıklarından kolay kolay kopamadı. Çapkın biri diyemem ama eve düşkün bir adam değildi. Arkadaşlarıyla olmayı ve gezmeyi severdi ben de yoğunluktan dolayı ayak uyduramamıştım" dedi.

Yeşilçam’ın tescilli güzeli Aydan Şener’den yıllar sonra gelen itiraf! Bir kere evlenmişti bakın neden boşanmış!

BİR İLİŞKİMDE ALDATILDIM"

Şener, "Aldatıldın mı?" sorusuna da "Tabi ki... Eşim tarafından aldatılıp aldatılmadığımı bilmiyorum ama sonrasında oldu. Aldatılmayan kadın yoktur" diyerek bir sevgilisi tarafından ihanete uğradığını itiraf etti.

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