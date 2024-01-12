Yeşilçam’ın tescilli güzeli Aydan Şener’den yıllar sonra gelen itiraf! Bir kere evlenmişti bakın neden boşanmış!

Anlaşamadığımız için bitti. Büyük bir şöhrete ulaşınca ve teklifler gelmeye başlayınca ufak tefek kıskançlıklar başladı. Ayhan'ın sporculuğundan gelen bazı alışkanlıkları vardı. Evlendiğimizde o da çok gençti. O alışkanlıklarından kolay kolay kopamadı. Çapkın biri diyemem ama eve düşkün bir adam değildi. Arkadaşlarıyla olmayı ve gezmeyi severdi ben de yoğunluktan dolayı ayak uyduramamıştım" dedi.