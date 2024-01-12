Giriş Tarihi: 12.01.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
10:47
Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener’den yıllar sonra gelen itiraf! Bir kere evlenmişti bakın neden boşanmış!
Yeşilçam'ın tescilli güzelleri arasında yer alan Aydan Şener, katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aydan Şener, itiraflarıyla magazin gündemine yine bomba gibi düştü. 'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakterini canlandıran usta oyuncu Aydan Şener, Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncularından. 60 yaşındaki Aydan Şener, bombaları ardı ardına patlattı. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener, eski eşi ve evliliği hakkında ilk kez konuştu. İşte Aydan Şener'in dikkat çeken açıklamaları…