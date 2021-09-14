Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yeşilçam'ın tonton dedesi meğer ünlü şarkıcının dayısıymış... Nubar Terziyan hakkındaki gerçek ile şaşırttı!
Giriş Tarihi: 14.09.2021 06:44 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 06:48

Yeşilçam'ın tonton dedesi meğer ünlü şarkıcının dayısıymış... Nubar Terziyan hakkındaki gerçek ile şaşırttı!

Yeşilçam filmlerinde babacan ve ton ton dede rollerinin değişmez isimlerinden biriydi Nubar Terziyan. Yeşilçam'ın ton ton dedesi Nubar Terziyan, rol aldığı filmlerde canlandırdığı iyi kalpli karakterler ve gülümseyen yüzüyle hafızalara kazınandı. Usta oyuncu Nubar Terziyan İstanbul doğumlu bir Ermeni kökenli sanatçımızdı. 1994 yılında İstanbul'da hayata gözlerini yuman Nubar Terziyan'ın kendisi gibi iyi tanıdığımız ve müzik hayatında başarılı olan bir de yeğeni olduğunu biliyor muydunuz? Türk müziğinin güçlü seslerinden birisi Nubar Terziyan'ın kız kardeşinin oğluydu. Sanat camiasında birbirleriyle akraba olduğunu belki de ilk defa duyacağınız isimleri sizler için derledik...

Yeşilçam’ın tonton dedesi meğer ünlü şarkıcının dayısıymış... Nubar Terziyan hakkındaki gerçek ile şaşırttı!

Yeşilçam filmlerinde babacan ve ton ton dede rollerinin değişmez isimlerinden biriydi Nubar Terziyan. Yeşilçam'ın ton ton dedesi Nubar Terziyan, rol aldığı filmlerde canlandırdığı iyi kalpli karakterler ve gülümseyen yüzüyle hafızalara kazınandı.

Yeşilçam’ın tonton dedesi meğer ünlü şarkıcının dayısıymış... Nubar Terziyan hakkındaki gerçek ile şaşırttı!

Usta oyuncu Nubar Terziyan İstanbul doğumlu bir Ermeni kökenli sanatçımızdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yeşilçam’ın tonton dedesi meğer ünlü şarkıcının dayısıymış... Nubar Terziyan hakkındaki gerçek ile şaşırttı!

1994 yılında İstanbul'da hayata gözlerini yuman Nubar Terziyan'ın kendisi gibi iyi tanıdığımız ve müzik hayatında başarılı olan bir de yeğeni olduğunu biliyor muydunuz?

Yeşilçam’ın tonton dedesi meğer ünlü şarkıcının dayısıymış... Nubar Terziyan hakkındaki gerçek ile şaşırttı!

Türk müziğinin güçlü seslerinden birisi Nubar Terziyan'ın kız kardeşinin oğluydu.

Yeşilçam’ın tonton dedesi meğer ünlü şarkıcının dayısıymış... Nubar Terziyan hakkındaki gerçek ile şaşırttı!

Sanat camiasında birbirleriyle akraba olduğunu belki de ilk defa duyacağınız isimleri sizler için derledik...

SON DAKİKA