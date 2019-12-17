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  • Acı bir hikayeyle hayata veda etti! Cem Erman Yeşilçam'ın en yakışıklı kötü adamlarından biriydi

Acı bir hikayeyle hayata veda etti! 'ın en yakışıklı kötü adamlarından biriydi

'ın emektar isimlerinden biri olan ,'ı 2011 yılında kaybettik. Asıl adı Süleyman Faik Durgun olan Cem Erman'ın hikayesi acı bir şekilde sonlandı. 1947 İskenderun doğumlu olan Cem Erman, Yeşilçam'da 100'den fazla filmde rol aldı. Erman daha çok yakışıklı kötü adam rolleriyle biliniyordu. , Orhan Gencebay gibi isimlerle karşılıklı rol alan Cem Erman, 2011 yılında bir başına vefat ettiğinde cenazesinin sahipsiz kalmasıyla gündem olmuştu. Erman'ın 3 gün sonra evinde bulunan cenazesi toprağa verildiğinde herhangi bir yakını cenazesine katılmamıştı. Cem Erman, yaşadığı zorlukları bir dönem şu şekilde anlatıyordu: "Türk Sinemasına çok şey verdim karşılığında hiçbir şey kazanamadım. Niçin derseniz.. Çünkü ben, 2. adamı yani menfiyi oynuyordum. Bülent Ersoy 500 bin alıyorsa, ben 15 bin lira alıyordum. Yani çerez parası. 33 senem böyle geçti" Cem Erman'ın yakışıklılığı nedeniyle ön plana gelmesinin istenmediği de söyleniyordu. İşte Cem Erman'ın yıllar içindeki değişimi!

Giriş Tarihi: 17.12.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 09:57
Acı bir hikayeyle hayata veda etti! Cem Erman Yeşilçam'ın en yakışıklı kötü adamlarından biriydi

, kariyerine 1973 yılında Ses Dergisi'nin düzenlemiş olduğu bir yarışmayı üçüncülük kazanmasıyla başlamıştı.

Acı bir hikayeyle hayata veda etti! Cem Erman Yeşilçam'ın en yakışıklı kötü adamlarından biriydi

Erman, bir gazeteye kendisi şu demeci vermişti: "Türk Sinemasına çok şey verdim karşılığında hiçbir şey kazanamadım. Niçin derseniz.. Çünkü ben, 2. adamı yani menfiyi oynuyordum. Bülent Ersoy 500 bin alıyorsa, ben 15 bin lira alıyordum. Orhan Gencebay'la filmde aynı kızı seviyoruz. Ben zengini oynuyorum, Orhan'sa fakiri. Gencebay 1.000.000 alıyor, bense 12.500 alıyorum. Ama başa baş oynuyoruz. Hep böyle oldu.. Bana soruyorlar para kazandın mı diye, gülüyorum, o zaman kira parası, giyim parası, gençlik parası, aldığın zaten çerez parası. 33 sene böyle geçti. "

1980'den itibaren ise sinema kariyeri bitti.

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Acı bir hikayeyle hayata veda etti! Cem Erman Yeşilçam'ın en yakışıklı kötü adamlarından biriydi

Baba tarafı Mersinli, anne tarafı ise Halepli olan bir ailenin en küçük çocuğuydu. Özleyiş, Öfke, Üç Öfkeli Adam, Ağa Bacı gibi filmlerde başrol oynadı. Sonrasında ise salon ve komedi filmlerinde zengin, şımarık ve filmin esas kadınının zorla gönlünü çalmaya çalışan karakterleri canlandırdı. 2011 yılında Adana'daki evinde eşi tarafından ölü bulundu.

Acı bir hikayeyle hayata veda etti! Cem Erman Yeşilçam'ın en yakışıklı kötü adamlarından biriydi

İşte bir dönemin ünlü isimlerinin yıllar içindeki değişimleri

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Acı bir hikayeyle hayata veda etti! Cem Erman Yeşilçam'ın en yakışıklı kötü adamlarından biriydi

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Acı bir hikayeyle hayata veda etti! Cem Erman Yeşilçam'ın en yakışıklı kötü adamlarından biriydi

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Acı bir hikayeyle hayata veda etti! Cem Erman Yeşilçam'ın en yakışıklı kötü adamlarından biriydi

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