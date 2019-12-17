Acı bir hikayeyle hayata veda etti! Cem Erman Yeşilçam'ın en yakışıklı kötü adamlarından biriydi

Erman, bir gazeteye kendisi şu demeci vermişti: "Türk Sinemasına çok şey verdim karşılığında hiçbir şey kazanamadım. Niçin derseniz.. Çünkü ben, 2. adamı yani menfiyi oynuyordum. Bülent Ersoy 500 bin alıyorsa, ben 15 bin lira alıyordum. Orhan Gencebay'la filmde aynı kızı seviyoruz. Ben zengini oynuyorum, Orhan'sa fakiri. Gencebay 1.000.000 alıyor, bense 12.500 alıyorum. Ama başa baş oynuyoruz. Hep böyle oldu.. Bana soruyorlar para kazandın mı diye, gülüyorum, o zaman kira parası, giyim parası, gençlik parası, aldığın zaten çerez parası. 33 sene böyle geçti. "

1980'den itibaren ise sinema kariyeri bitti.