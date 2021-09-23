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Haberler Galeri Yeşilçam'ın yıldızı Harika Avcı'yı deliye döndüren fotoğraf! İddialara ateş püskürdü!
Giriş Tarihi: 23.09.2021 16:20 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 16:25

Yeşilçam'ın yıldızı Harika Avcı'yı deliye döndüren fotoğraf! İddialara ateş püskürdü!

Yeşilçam'ın bir döneme damga vuran filmlerinde boy gösteren ünlü oyuncusu Harika Avcı, geçtiğimiz günlerde aldığı fazla kilolarıyla gündem olmuştu. Eski fit günlerini özleyen Harika Avcı'nın, fazla kilolarından kurtulmak için ameliyat olmaya karar verdiği iddia edilmişti. Kariyerinin ilk yıllarında geçirdiği estetik operasyonlarla adeta başka birine dönüşen Avcı'nın, zayıflamak için bıçak altına yattığı öne sürülmüş, hatta operasyondan görüntüsü de paylaşılmıştı. Ünlü sanatçı Harika Avcı, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. İddiaları sert bir dille yalanlayan Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla haberlere tepki gösterdi.

Yeşilçam’ın yıldızı Harika Avcı’yı deliye döndüren fotoğraf! İddialara ateş püskürdü!

Bir dönemin unutulmaz oyuncularından biri olan ve uzun süredir gözlerden uzak kalan Harika Avcı'nın, fazla kilolarından kurtulmak için bıçak altına yattığı iddia edilmişti.

Yeşilçam’ın yıldızı Harika Avcı’yı deliye döndüren fotoğraf! İddialara ateş püskürdü!

Hatta bu operasyonla ilgili görüntüleri de paylaşılan Avcı'nın yaşadığı maddi krizler ve bunalım sonucu bu kararı aldığı öne sürülmüştü.

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Yeşilçam’ın yıldızı Harika Avcı’yı deliye döndüren fotoğraf! İddialara ateş püskürdü!

SOSYAL MEDYA HESABINDAN İDDİALARA YANIT VERDİ

Hakkındaki söylentilere daha fazla sessiz kalamayan ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu iddiaları sert bir dille yalanladı.

Yeşilçam’ın yıldızı Harika Avcı’yı deliye döndüren fotoğraf! İddialara ateş püskürdü!

Tüm bunların kendisine yönelik bir algı operasyonu amacı taşıdığını ifade eden Avcı, ameliyat görüntüsünün ise 2017 yılına ait bir fotoğraf olduğunu ve sanki yeniymiş gibi yayınlandığını söyledi.

Yeşilçam’ın yıldızı Harika Avcı’yı deliye döndüren fotoğraf! İddialara ateş püskürdü!

"ALGI OPERASYONU"

61 yaşındaki sanatçı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İtibarsızlaştırmak, karalamak, hedef göstermek için şahsıma yönelik bir algı operasyonudur gidiyor ve kasıtlı olarak olaylar olduğundan farklı gösterilmeye çalışılıyor. Nefrete sevk eden, manipülatif, abartılı, asılsız, adaletsiz, vicdan yoksunu ithamlarla iddialarla karşı karşıya getirilip, polemiklere çekilmek isteniyorum. Hiç tanımadığım ya da haklı nedenlerle ilişiğimi kestiğim insanlar bile utanmadan benimle ilgili bir de şov peşine düşüyorlar. Bunlar iyi taktikler ama tutmaz.

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