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  • Yeşilçam'ın yıldızlarından Ahu Tuğba son görüntüsüyle hayranlarını şoke etti! Estetiğin dozunu kaçıran Ahu Tuğba tanınmaz halde...

'ın yıldızlarından son görüntüsüyle hayranlarını şoke etti! Estetiğin dozunu kaçıran Ahu Tuğba tanınmaz halde...

'ın unutulmaz oyuncularından konuk olduğu 2. sayfa programında hayranlarını şaşırttı. Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Ahu Tuğba'nın geçirdiği dikkat çekti. Eski halinden oldukça farklı görünen Ahu Tuğba programda önemli itiraflarda bulundu. Uzun zamandır Amerika'da yaşayan Türk Sinemasının önemli isimleri arasında yer alan Ahu Tuğba eski eşlerinden bahsederken ilk eşini yıllar sonra gördüğünce midesi bulandığını ve kendini tuvalete kapattığını söyledi. İtiraflarıyla olay olan Ahu Tuğba "O kadar çok boynuzlandım ki Çin'e köprü olur" diyerek de geçmişine bir gönderme yaptı. Peki Ahu Tuğba kaç yaşında? Ahu Tuğba kaç kez evlendi? Varlıklı bir ailenin tek çocuğu olan Ahu Tuğba 64 yaşında. 10 kez evlilik yapan Ahu Tuğba son olarak 2010 yılında evlendi. İlk evliliği ise 1973 yılında 14 yaşındayken yaptı. Unutulmaz filmlerde rol alan ile birlikte sık sık sosyal medyada pozlar paylaşıyor. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 02.10.2019 12:32 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 12:51
Yeşilçam'ın yıldızlarından Ahu Tuğba son görüntüsüyle hayranlarını şoke etti! Estetiğin dozunu kaçıran Ahu Tuğba tanınmaz halde...

'ın unutulmaz oyuncularından konuk olduğu 2. sayfa programında hayranlarını şaşırttı. Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Ahu Tuğba'nın geçirdiği dikkat çekti. Eski halinden oldukça farklı görünen Ahu Tuğba programda önemli itiraflarda bulundu. Uzun zamandır Amerika'da yaşayan Türk Sinemasının önemli isimleri arasında yer alan Ahu Tuğba eski eşlerinden bahsederken ilk eşini yıllar sonra gördüğünce midesi bulandığını ve kendini tuvalete kapattığını söyledi. İtiraflarıyla olay olan Ahu Tuğba "O kadar çok boynuzlandım ki Çin'e köprü olur" diyerek de geçmişine bir gönderme yaptı. Peki Ahu Tuğba kaç yaşında? Ahu Tuğba kaç kez evlendi? Varlıklı bir ailenin tek çocuğu olan Ahu Tuğba 64 yaşında. 10 kez evlilik yapan Ahu Tuğba son olarak 2010 yılında evlendi. İlk evliliği ise 1973 yılında 14 yaşındayken yaptı. Unutulmaz filmlerde rol alan ile birlikte sık sık sosyal medyada pozlar paylaşıyor. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Yeşilçam'ın yıldızlarından Ahu Tuğba son görüntüsüyle hayranlarını şoke etti! Estetiğin dozunu kaçıran Ahu Tuğba tanınmaz halde...

MANSUR ARK

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Yeşilçam'ın yıldızlarından Ahu Tuğba son görüntüsüyle hayranlarını şoke etti! Estetiğin dozunu kaçıran Ahu Tuğba tanınmaz halde...
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Yeşilçam'ın yıldızlarından Ahu Tuğba son görüntüsüyle hayranlarını şoke etti! Estetiğin dozunu kaçıran Ahu Tuğba tanınmaz halde...
Yeşilçam'ın yıldızlarından Ahu Tuğba son görüntüsüyle hayranlarını şoke etti! Estetiğin dozunu kaçıran Ahu Tuğba tanınmaz halde...
Yeşilçam'ın yıldızlarından Ahu Tuğba son görüntüsüyle hayranlarını şoke etti! Estetiğin dozunu kaçıran Ahu Tuğba tanınmaz halde...

GÖKSEL

Yeşilçam'ın yıldızlarından Ahu Tuğba son görüntüsüyle hayranlarını şoke etti! Estetiğin dozunu kaçıran Ahu Tuğba tanınmaz halde...
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