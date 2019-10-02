Yeşilçam'ın yıldızlarından Ahu Tuğba son görüntüsüyle hayranlarını şoke etti! Estetiğin dozunu kaçıran Ahu Tuğba tanınmaz halde...

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Ahu Tuğba konuk olduğu 2. sayfa programında hayranlarını şaşırttı. Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Ahu Tuğba'nın geçirdiği estetik operasyonlar dikkat çekti. Eski halinden oldukça farklı görünen Ahu Tuğba programda önemli itiraflarda bulundu. Uzun zamandır Amerika'da yaşayan Türk Sinemasının önemli isimleri arasında yer alan Ahu Tuğba eski eşlerinden bahsederken ilk eşini yıllar sonra gördüğünce midesi bulandığını ve kendini tuvalete kapattığını söyledi. İtiraflarıyla olay olan Ahu Tuğba "O kadar çok boynuzlandım ki Çin'e köprü olur" diyerek de geçmişine bir gönderme yaptı. Peki Ahu Tuğba kaç yaşında? Ahu Tuğba kaç kez evlendi? Varlıklı bir ailenin tek çocuğu olan Ahu Tuğba 64 yaşında. 10 kez evlilik yapan Ahu Tuğba son olarak 2010 yılında evlendi. İlk evliliği ise 1973 yılında 14 yaşındayken yaptı. Unutulmaz filmlerde rol alan Ahu Tuğba kızı Anjelik ile birlikte sık sık sosyal medyada pozlar paylaşıyor. İşte Ahu Tuğba'nın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...