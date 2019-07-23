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  • Yeşim Ceren Bozoğlu 110 kilodan 52 kiloya düştü! Yeşim Ceren Bozoğlu’nun yeni hali inanılmaz!

110 kilodan 52 kiloya düştü! Yeşim Ceren Bozoğlu’nun yeni hali inanılmaz!

Verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşen oyuncu , ev halini takipçileriyle paylaştı. Yeşim Ceren Bozoğlu dekolteli bluzu ile dikkat çekti. 110 kilodan 52 kiloya düşen 44 yaşındaki oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu son haliyle inanılmaz. Ev halini esprili bir şekilde takipçileriyle paylaşan Ceren Bozoğlu, giydiği dekolteli bluzla de dikkatleri üzerine çekti. Verdiği kilolar sonrasında bambaşka bir görüntüye kavuşan Yeşim Ceren Bozoğlu takipçilerinin büyük beğenisini aldı. Başarılı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, zaman zaman yaptığı esprili sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor. Yeşim Ceren Bozoğlu, son olarak çamaşır asmadan önce çektiği bir kareyi hesabından paylaştı ve "Ojemi de sürerim, çamaşırlarımı da asarım" başlıklı enstelasyonum..." notunu düştü. Başarılı oyuncu paylaşım sırasında giydiği dekolteli kıyafetine de çok sayıda yorum aldı.

Giriş Tarihi: 23.07.2019 11:50 Güncelleme Tarihi: 23.07.2019 12:28
Yeşim Ceren Bozoğlu 110 kilodan 52 kiloya düştü! Yeşim Ceren Bozoğlu’nun yeni hali inanılmaz!

Verdiği kilolar sonrasında bambaşka bir görüntüye kavuşan , uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. Vaktinin büyük bir çoğunluğunu ailesi ve sevdikleriyle geçiren Yeşim Ceren Bozoğlu, zaman zaman yaptığı esprili sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor.

Yeşim Ceren Bozoğlu 110 kilodan 52 kiloya düştü! Yeşim Ceren Bozoğlu’nun yeni hali inanılmaz!

Cengiz Kurtoğlu

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Yeşim Ceren Bozoğlu 110 kilodan 52 kiloya düştü! Yeşim Ceren Bozoğlu’nun yeni hali inanılmaz!

Cengiz Kurtoğlu

(41 kilo verdi)

Yeşim Ceren Bozoğlu 110 kilodan 52 kiloya düştü! Yeşim Ceren Bozoğlu’nun yeni hali inanılmaz!

Pelin Öztekin

Yeşim Ceren Bozoğlu 110 kilodan 52 kiloya düştü! Yeşim Ceren Bozoğlu’nun yeni hali inanılmaz!

Pelin Öztekin

(90 kilo verdi)

Yeşim Ceren Bozoğlu 110 kilodan 52 kiloya düştü! Yeşim Ceren Bozoğlu’nun yeni hali inanılmaz!

Okan Karacan

Yeşim Ceren Bozoğlu 110 kilodan 52 kiloya düştü! Yeşim Ceren Bozoğlu’nun yeni hali inanılmaz!

Okan Karacan

(70 kilo verdi)

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