Giriş Tarihi: 10.08.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
11:39
Yeşim Salkım ile kızı Ada Bodrum’da tatilde! Hakan Eratik’in kızı Ada’yı görenler ‘Babasının kopyası” dedi!
Son olarak Aldatmak dizisinde Zennure karakteriyle izlediğimiz 54 yaşındaki Yeşim Salkım, Bodrum'da tatilin tadını çıkartıyor. Yeşim Salkım'ın Hakan Eratik ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Meryem Ada görenleri çok şaşırttı. 13 yaşındaki Ada'nın babası Hakan Eratik'e olan benzerliği gözlerden kaçmadı. Yeşim Salkım ile kızı Ada'nın eğlenceli halleri objektiflere yansıdı. İşte Yeşim Salkım ve kızı Meryem Ada…