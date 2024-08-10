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Haberler Galeri Yeşim Salkım ile kızı Ada Bodrum’da tatilde! Hakan Eratik’in kızı Ada’yı görenler ‘Babasının kopyası” dedi!
Giriş Tarihi: 10.08.2024 11:36 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 11:39

Yeşim Salkım ile kızı Ada Bodrum’da tatilde! Hakan Eratik’in kızı Ada’yı görenler ‘Babasının kopyası” dedi!

Son olarak Aldatmak dizisinde Zennure karakteriyle izlediğimiz 54 yaşındaki Yeşim Salkım, Bodrum'da tatilin tadını çıkartıyor. Yeşim Salkım'ın Hakan Eratik ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Meryem Ada görenleri çok şaşırttı. 13 yaşındaki Ada'nın babası Hakan Eratik'e olan benzerliği gözlerden kaçmadı. Yeşim Salkım ile kızı Ada'nın eğlenceli halleri objektiflere yansıdı. İşte Yeşim Salkım ve kızı Meryem Ada…

Yeşim Salkım ile kızı Ada Bodrum’da tatilde! Hakan Eratik’in kızı Ada’yı görenler ‘Babasının kopyası dedi!

Şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, Hakan Eratik'le evliğinden dünyaya gelen kızı Meryem Ada ile Bodrum'da deniz ve güneşin tadını çıkarttı.

Yeşim Salkım ile kızı Ada Bodrum’da tatilde! Hakan Eratik’in kızı Ada’yı görenler ‘Babasının kopyası dedi!

Tatilde eğlenceli anlar yaşayan anne, kızın keyifli halleri görüntülendi.

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Yeşim Salkım ile kızı Ada Bodrum’da tatilde! Hakan Eratik’in kızı Ada’yı görenler ‘Babasının kopyası dedi!

Ünlüler dünyasında bir dönem adından sıkça söz ettiren Yeşim Salkım, 13 yaşındaki kızı Meryem Ada ile önceki gün Bodrum Gündoğan'da bir beach'de görüntülendi.

Yeşim Salkım ile kızı Ada Bodrum’da tatilde! Hakan Eratik’in kızı Ada’yı görenler ‘Babasının kopyası dedi!

KIZINI DENİZE İTTİ

Gün boyu birlikte vakit geçiren anne kız, denizin keyfini çıkardı.

Yeşim Salkım ile kızı Ada Bodrum’da tatilde! Hakan Eratik’in kızı Ada’yı görenler ‘Babasının kopyası dedi!

Meryem Ada ile şakalaşan Salkım'ın, kızını iskeleden denize ittiği anlar objektiflere böyle yansıdı.

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