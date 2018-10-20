Yetkin Dikinciler-Aslı Orcan çifti Cumartesi Sabah'a konuştu: Lal geldi aşk sığınağımız renklendi

- Birbirinizle böyle konuşmadan anlaşmalarınıza dair farklı örnekler var mı?

- Y.D: Her gün onlarca... Zaten bizi birbirimize de benzetirler. Çocuğumuz bu nedenle ikimizi de çok benziyor.



- Şimdi küçücük bir kız bebek var evinizde, neleri değiştirdi Lal?

- A.O: Keyfimize çok düşkün bir çiftiz. Günlük hayatımız keyifler üzerine kuruludur. Lal'i bu keyiflere ortak etme üzerinde çalışıyoruz bu aralar. Çocuklu hayatın gerekleri bizi ilgilendirmiyor. Onu da hayatımıza dahil ediyoruz. Arkadaşımın düğünü oldu, küçücüktü Lal, onu da aldım gittim. Ama kızımın en sevdiği yer babasının kucağı.

- Y.D: Bebek gelecek ve tüm özgürlüklerimiz elimizden gidecek diye bir korkuya kapılmadık. Ama tüm dünyada örnekleri nasılsa biz de onlar gibi olmak istedik. Aile dağcıysa çocuğunu da o ortama sokuyor. Biz de kendi ortamımıza dahil ettik kızımızı. Bir aktör hayatı yaşıyorum, ona göre bir düzende yaşayacak. Elbette temel, içgüdüsel ihtiyaçları var, onlara göre zamanlamamızı organize ediyoruz. Aslı'nın emzirme mesaisi çok yoğun mesela. Bir yardımcı bakıcımız yok. Biz nasıl büyüdük ki... Bakıcılarla mı?