Yetkin Dikinciler-Aslı Orcan çifti Cumartesi Sabah'a konuştu: Lal geldi aşk sığınağımız renklendi

ASIL DEĞERLERİMİZİ HATIRLAYALIM
- Aslında anne ve baba olmak bahşedilmiş bir güzellik. Bunu sonuna kadar yaşamayıp, kendi görünümünü, hayatını fazla önceliğe koyan çok kadın var. Kilosunu dert ediyor, sosyalliğini sorun ediyor...
- Y.D: İsteyen isteğini gibi olsun ama böyle yapanlar ıskalıyorlar.
Bir şeyleri kaçırıyorlar. Bebeği yapıp, sorumluluğu hemen başkasına yüklemekle, bu sorumluluğun armağanlarından da mahrum kalıyorlar. Benim çocukluğuma dair hatırladığım şey, şefkat ve özgüven. Ben bir sığınakta büyümüşüm. O sığınak insanın içinde varsa, her türlü derde tasaya, rüzgarlara, kasırgalara rağmen ait olduğu bir yer var anlamına geliyor. Tüm bunları atlatabilmek için direnç veriyor insana. Ben böyle büyüdüm ve kızım için de tek istediğim, bilsin ki ait olduğu bir yer var, bir sevgi var. Tüm bunları akıl yoluyla hatırlamasa bile kalben hatırlıyor olacak. O yüzden bu dönemleri çok önemli.
- A.O: Biz belki de böyle ailelerde büyüdüğümüz için birbirimizi bulduk. Ben anneannemle büyüdüm, o şefkat çok başka bir şey. Yektin'in de aynen böyle. İkimizin aile hayatı o kadar benzer ki... Mutlu insanlarız çok şükür. Mutlu olmak için nesnelere ihtiyacımız yok.
- Y.D: Asıl değerlerin, önemli olanın ne olduğunu hatırlamamız lazım. Ekonomik bir dalgalanma yaşıyoruz kabul.
Ama biz orta yerde bir şeyi dik tutalım ki, paralı olmak da, parasız olmak da bizi değiştirmesin, bozmasın.