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Yılar önce yıllar sonra ünlüler

Giriş Tarihi: 16.11.2018 14:50 Güncelleme Tarihi: 18.11.2018 11:01
Yılar önce yıllar sonra ünlüler

Bir döneme damga vuran isimlerin yıllar önce ve yıllar sonraki halleri...

Yılar önce yıllar sonra ünlüler

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden ilerleyen yaşına rağmen adeta zamana meydan okuyor. Bubikoğlu paylaştığı fotoğraflar binlerce beğeni aldı.

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Yılar önce yıllar sonra ünlüler

Yıllarını Türk sinemasına vermiş ve çok sayıda filmde rol almış , sosyal medya hesabını faal olarak kullanan isimler arasında.

Yılar önce yıllar sonra ünlüler

62 yaşındaki oyuncu çoğunlukla hesabından geçmişe ait kareler paylaşırken son paylaştığı kareyle yıllara meydan okuduğunu gösterdi

Yılar önce yıllar sonra ünlüler
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Yılar önce yıllar sonra ünlüler
Yılar önce yıllar sonra ünlüler

İşte Yeşilçam'ın efsane ismi Serpil Nur'un şimdiki hali...

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