Giriş Tarihi: 08.08.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 10:11

Yıldız Tilbe'den olay ayna pozu! ‘Çok güzelsin abla’

Türk müziğinin güçlü sesi Yıldız Tilbe, son paylaşımıyla herkesi şaşırttı. Yazdığı şarkı sözleri ile birçok sanatçının albümünde yer alan Yıldız Tilbe hiç kuşkusuz hayran kitlesi en büyük şarkıcılardan. Farklı tarzı ile her zaman adından söz ettiren Yıldız Tilbe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gündem oldu. Evinden sürekli paylaşım yapan Tilbe, bu defa ayna karşısında verdiği pozu Twitter hesabından paylaştı. Yayınladığı ayna pozuna bir not yazma gereği duymayan ünlü şarkıcının karelerine takipçileri yorum yağdırdı.