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Haberler Galeri Yıldız Tilbe'den olay ayna pozu! ‘Çok güzelsin abla’
Giriş Tarihi: 08.08.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 10:11

Yıldız Tilbe'den olay ayna pozu! ‘Çok güzelsin abla’

Türk müziğinin güçlü sesi Yıldız Tilbe, son paylaşımıyla herkesi şaşırttı. Yazdığı şarkı sözleri ile birçok sanatçının albümünde yer alan Yıldız Tilbe hiç kuşkusuz hayran kitlesi en büyük şarkıcılardan. Farklı tarzı ile her zaman adından söz ettiren Yıldız Tilbe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gündem oldu. Evinden sürekli paylaşım yapan Tilbe, bu defa ayna karşısında verdiği pozu Twitter hesabından paylaştı. Yayınladığı ayna pozuna bir not yazma gereği duymayan ünlü şarkıcının karelerine takipçileri yorum yağdırdı.

Yıldız Tilbe’den olay ayna pozu! ‘Çok güzelsin abla’

Dillerden düşmeyen şarkıların mimarı Yıldız Tilbe, sosyal medyadan dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Sık sık imaj değiştiren ve geçtiğimiz ay saçlarını kazıtan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen bir isim.

Yıldız Tilbe’den olay ayna pozu! ‘Çok güzelsin abla’

AYNADA YILDIZ TİLBE

Evinden sürekli paylaşım yapan Tilbe, bu defa ayna karşısında verdiği pozu Twitter hesabından paylaştı.

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Yıldız Tilbe’den olay ayna pozu! ‘Çok güzelsin abla’

Yayınladığı ayna pozuna bir not yazma gereği duymayan ünlü şarkıcının karelerine takipçileri yorum yağdırdı. Tilbe'ye "Çok güzelsin abla" yorumları yapan hayranları şarkıcının bacaklarındaki lekeleri de sordu.

Yıldız Tilbe’den olay ayna pozu! ‘Çok güzelsin abla’

SAÇLARINI KISACIK KESTİ

Taktığı perukların altında asker tıraşlı bir Yıldız Tilbe var! Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe sosyal medya paylaşımı ile dillere düşmüştü.

Yıldız Tilbe’den olay ayna pozu! ‘Çok güzelsin abla’

Yazdığı şarkı sözleri ile birçok sanatçının albümünde yer alan Yıldız Tilbe hiç kuşkusuz hayran kitlesi en büyük şarkıcılardan.

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