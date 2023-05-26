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Haberler Galeri Yıldızı giderek parlıyor! Cannes Film Festivali Hande Erçel’e yaradı!
Giriş Tarihi: 26.05.2023 07:41 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 07:48

Yıldızı giderek parlıyor! Cannes Film Festivali Hande Erçel’e yaradı!

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı dolu dizgin devam ediyor! Yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Hande Erçel şimdilerde aşk hayatındaki gelişmelerle gündemden düşmüyor. Hande Erçel, son olarak Hakan Sabancı ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Hande Erçel, Cannes Film Festivali'nde yıldızını parlattı. Güzel oyuncunun yurt dışında gördüğü ilgi sonrasında NFT dünyasındaki popülerliği de arttı. Daha önce 100 dolara satılan fotoğraflarının değeri 2 bin dolara kadar çıktı.

Yıldızı giderek parlıyor! Cannes Film Festivali Hande Erçel’e yaradı!

Cannes Film Festivali, Hande Erçel'e yaradı. Şıklığıyla göz dolduran güzel oyuncunun, yurt dışındaki popülerliği arttı. Daha önce 100 dolara satılan fotoğrafları da 2 bin dolara çıktı.

Yıldızı giderek parlıyor! Cannes Film Festivali Hande Erçel’e yaradı!

Bu yıl 76.'sı düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katılan Hande Erçel, şıklığı ve güzelliğiyle dünyaca ünlü yıldızları bile sollamıştı.

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Yıldızı giderek parlıyor! Cannes Film Festivali Hande Erçel’e yaradı!

Takvim'in haberine göre; Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan güzel oyuncuya, gözde festival bereketli geldi.

Yıldızı giderek parlıyor! Cannes Film Festivali Hande Erçel’e yaradı!

Burada birçok yabancı yapımcı ile markanın dikkatini çeken Hande Erçel, son dönemin popüler dijital varlığı olan NFT dünyasında da ilgisini artırdı.

Yıldızı giderek parlıyor! Cannes Film Festivali Hande Erçel’e yaradı!

Erçel'in fotoğraflarından yapılan NFT'ler; ABD'den Rusya'ya, Slovakya'dan İspanya'ya kadar birçok ülkede kapışılmaya başlandı.

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