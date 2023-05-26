Yıldızı giderek parlıyor! Cannes Film Festivali Hande Erçel’e yaradı!

Giriş Tarihi: 26.05.2023 07:41 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 07:48

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı dolu dizgin devam ediyor! Yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Hande Erçel şimdilerde aşk hayatındaki gelişmelerle gündemden düşmüyor. Hande Erçel, son olarak Hakan Sabancı ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Hande Erçel, Cannes Film Festivali'nde yıldızını parlattı. Güzel oyuncunun yurt dışında gördüğü ilgi sonrasında NFT dünyasındaki popülerliği de arttı. Daha önce 100 dolara satılan fotoğraflarının değeri 2 bin dolara kadar çıktı.