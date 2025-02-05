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Haberler Galeri Yılın aşk bombası ortaya çıktı! Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy gönlünü meslektaşına kaptırdı! Meğerse Yağız Can Konyalı ile...
Giriş Tarihi: 05.02.2025 17:09 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 17:11

Yılın aşk bombası ortaya çıktı! Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy gönlünü meslektaşına kaptırdı! Meğerse Yağız Can Konyalı ile...

Sinema ve tiyatronun duayen isimlerinden olan Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy, iş insanı Celal Can Algül ile 4 yıllık ilişkisini bitirmişti. Evlenmesi beklenen çiftin sessiz sedasız ayrılması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Derya Şensoy'un son olarak kalbini meslektaşı olan yakışıklı oyuncu Yağız Can Konyalı kaptırdığı öğrenildi. İkilinin ne zamandır birlikte olduğunu duyanlar oldukça şaşırdı...

Yılın aşk bombası ortaya çıktı! Ferhan Şensoy’un kızı Derya Şensoy gönlünü meslektaşına kaptırdı! Meğerse Yağız Can Konyalı ile...

Tiyatrocu Ferhan Şensoy ve Derya Baykal çiftinin kızları Derya Şensoy, uzun süredir mesleğini yapmayarak televizyon ekranlarından uzak duruyor.

Yılın aşk bombası ortaya çıktı! Ferhan Şensoy’un kızı Derya Şensoy gönlünü meslektaşına kaptırdı! Meğerse Yağız Can Konyalı ile...

Çalkantılı özel hayatıyla sıksık magazine manşet olan Şensoy, geçtiğimiz sene iş insanı Celal Can Algül 4 yıllık ilişkisini noktalayarak. adından söz ettirmişti.

Derya Şensoy, aynı eve taşınarak bir de tadilata başlamıştı. Evlilik hazırlığı yaptıkları konuşulan çift, geçtiğimiz sene sessiz sedasız ayrılmıştı.

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Yılın aşk bombası ortaya çıktı! Ferhan Şensoy’un kızı Derya Şensoy gönlünü meslektaşına kaptırdı! Meğerse Yağız Can Konyalı ile...

YILIN AŞK BOMBASI!

Bir süre kimseyle birlikte olmayan Şensoy, gönlünü meslektaşı olan Yağız Can Konyalı'ya kaptırdı.

Yılın aşk bombası ortaya çıktı! Ferhan Şensoy’un kızı Derya Şensoy gönlünü meslektaşına kaptırdı! Meğerse Yağız Can Konyalı ile...

1,5 AYDIR BİRLİKTELERMİŞ!

1,5 aydır sessiz sedasız ilişki yaşayan çiftin, aşk haberi kısa sürede gündem oldu.

Yılın aşk bombası ortaya çıktı! Ferhan Şensoy’un kızı Derya Şensoy gönlünü meslektaşına kaptırdı! Meğerse Yağız Can Konyalı ile...

Yılın aşk olayı ile gündeme gelen oyuncu çiftin ne kadar ciddi olduğu ise şimdiden merakm konusu oldu.

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