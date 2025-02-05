Giriş Tarihi: 05.02.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
17:11
Yılın aşk bombası ortaya çıktı! Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy gönlünü meslektaşına kaptırdı! Meğerse Yağız Can Konyalı ile...
Sinema ve tiyatronun duayen isimlerinden olan Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy, iş insanı Celal Can Algül ile 4 yıllık ilişkisini bitirmişti. Evlenmesi beklenen çiftin sessiz sedasız ayrılması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Derya Şensoy'un son olarak kalbini meslektaşı olan yakışıklı oyuncu Yağız Can Konyalı kaptırdığı öğrenildi. İkilinin ne zamandır birlikte olduğunu duyanlar oldukça şaşırdı...