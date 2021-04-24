Yıllar onu teğet geçmiş... Yeşilçam'ın Adviye Saygı karakteri ile ekrana dönen Nilüfer Açıkalın güzelliğiyle mest etti!

Çağatay Ulusoy ve Selin Şekerci'nin de kadrosunda yer aldığı Yeşilçam dizisinde Adviye Saygı karakterine hayat veren Nilüfer Açıkalın güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Yeşilçam dizisinde oyuncu olmak isteyen Tülin'in annesini canlandıran Nilüfer Açıkalın, performansıyla bir kez daha kendisine hayran bıraktı. 54 yaşındaki Nilüfer Açıkalın'ın son hali için "Yıllar onu teğet geçmiş" yorumları yapıldı. İşte yer aldığı yapımlarla hafızalara kazınan Yeşilçam ile ekranlara dönen Nilüfer Açıkalın'ın son hali...