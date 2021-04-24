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Haberler Galeri Yıllar onu teğet geçmiş... Yeşilçam'ın Adviye Saygı karakteri ile ekrana dönen Nilüfer Açıkalın güzelliğiyle mest etti!
Giriş Tarihi: 24.04.2021 11:23 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 11:27

Yıllar onu teğet geçmiş... 'ın karakteri ile ekrana dönen güzelliğiyle mest etti!

ve 'nin de kadrosunda yer aldığı dizisinde karakterine hayat veren güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Yeşilçam dizisinde oyuncu olmak isteyen Tülin'in annesini canlandıran Nilüfer Açıkalın, performansıyla bir kez daha kendisine hayran bıraktı. 54 yaşındaki için "Yıllar onu teğet geçmiş" yorumları yapıldı. İşte yer aldığı yapımlarla hafızalara kazınan Yeşilçam ile ekranlara dönen Nilüfer Açıkalın'ın son hali...

Yıllar onu teğet geçmiş... Yeşilçam'ın Adviye Saygı karakteri ile ekrana dönen Nilüfer Açıkalın güzelliğiyle mest etti!

ve 'nin de kadrosunda yer aldığı dizisinde karakterine hayat veren güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.

Yıllar onu teğet geçmiş... Yeşilçam'ın Adviye Saygı karakteri ile ekrana dönen Nilüfer Açıkalın güzelliğiyle mest etti!

dizisinde oyuncu olmak isteyen Tülin'in annesini canlandıran , performansıyla bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

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Yıllar onu teğet geçmiş... Yeşilçam'ın Adviye Saygı karakteri ile ekrana dönen Nilüfer Açıkalın güzelliğiyle mest etti!

54 yaşındaki 'ın son hali için "Yıllar onu teğet geçmiş" yorumları yapıldı.

Yıllar onu teğet geçmiş... Yeşilçam'ın Adviye Saygı karakteri ile ekrana dönen Nilüfer Açıkalın güzelliğiyle mest etti!

İşte yer aldığı yapımlarla hafızalara kazınan ile ekranlara dönen 'ın son hali...

Yıllar onu teğet geçmiş... Yeşilçam'ın Adviye Saygı karakteri ile ekrana dönen Nilüfer Açıkalın güzelliğiyle mest etti!
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