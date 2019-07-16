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  • Yıllar Yüksel Ak’ı teğet geçmiş! Yüksel Ak’ın son hali inanılmaz!

Yıllar Yüksel Ak’ı teğet geçmiş! Yüksel Ak’ın son hali inanılmaz!

Takvimler 2000 yılın gösterdiğinde , yeni tescilli güzeli ile tanışmıştı. İncecik uzun fiziği, koyu renkli saçları ve teni, güzel gülüşü ile hak ettiği ünvanı alan Yüksel Ak Rimer Türkiye Güzeli olduktan bir süre sonra Dünya güzellik yarışmasına katıldı. Yüksel Ak Rimer onlarca aday arasından seçilerek dünya üçüncüsü oldu. Bu Yüksel Ak için çıkış kapısı olmuştu. Tüm hayatı değişecekti. Öyle de oldu, ancak bir dönemden sonra Yüksel Ak Rimer'ın ne podyumda ne televizyonda görür olduk. 2000 yılı Türkiye güzeli ve dünya üçüncüsü Yüksel Ak Rimer'i görenler şoke oluyor. Osman Rimer ile evlenen Yüksel Ak Rimer, şöhretler dünyasından elini eteğini çekmişti. Peki Yüksel Ak Rimer şimdilerde neler yapıyor? Memleketi 'de yaşamını sürdüren Yüksel Ak Rimer, önceki gün Çeşme'de arkadaşlarıyla buluştu. Yüksel Ak Rimer, plajda keyif çattı. Eski manken Yüksel Ak Rimer, yaz aylarını Çeşme'deki yazlığında geçiriyor. İki çocuk annesi Yüksel Ak Rimer, önceki gün paylaştığı bu pozla çok konuşuldu. 39 yaşındaki. Yüksel Ak Rimer'in düzgün fiziğine iltifat yağdı.

Giriş Tarihi: 16.07.2019 11:40 Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 14:52
Yıllar Yüksel Ak’ı teğet geçmiş! Yüksel Ak’ın son hali inanılmaz!

Evlenip podyumlara veda eden Yüksel Ak Rimer her haliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Yüksel Ak Rimer, 2003'te güzeli seçilmiş ve aynı yıl katıldığı 'Dünya Güzellik Yarışması'nda 3. Olmuştu Tescilli güzel son paylaşımı ile takipçilerinden tam not aldı. 2 çocuk annesi 39 yaşındaki Yüksel Ak Rimer'in fotoğrafına beğeni yağdı. Yüksel Ak bir anda elini eteğini çekti şöhretler camiasından. Peki Yüksel Ak Rimer nerelerde? Yüksel Ak Rimer şimdilerde neler yapıyor? 2005 yılında memleketi 'in önde gelen ailelerinden birine mensup Osman Rimer ile Roma'da evlendi. Ondan sonra da yepyeni bir hayata başladı. Yüksel Ak Rimer'in son halini görünce 2 çocuk dünyaya getirdiğine inanmakta güçlük çekeceksiniz. İşte Instagram paylaşımlarıyla eski güzellik kraliçesinin hayatından kareler...

Yıllar Yüksel Ak’ı teğet geçmiş! Yüksel Ak’ın son hali inanılmaz!

MANSUR ARK

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Yıllar Yüksel Ak’ı teğet geçmiş! Yüksel Ak’ın son hali inanılmaz!

MANSUR ARK

Yıllar Yüksel Ak’ı teğet geçmiş! Yüksel Ak’ın son hali inanılmaz!

MANSUR ARK

Yıllar Yüksel Ak’ı teğet geçmiş! Yüksel Ak’ın son hali inanılmaz!

MANSUR ARK

Yıllar Yüksel Ak’ı teğet geçmiş! Yüksel Ak’ın son hali inanılmaz!

GÖKSEL

Yıllar Yüksel Ak’ı teğet geçmiş! Yüksel Ak’ın son hali inanılmaz!

GÖKSEL

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