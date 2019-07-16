Yıllar Yüksel Ak’ı teğet geçmiş! Yüksel Ak’ın son hali inanılmaz!

Takvimler 2000 yılın gösterdiğinde Türkiye, yeni tescilli güzeli Yüksel Ak Rimer ile tanışmıştı. İncecik uzun fiziği, koyu renkli saçları ve teni, güzel gülüşü ile hak ettiği ünvanı alan Yüksel Ak Rimer Türkiye Güzeli olduktan bir süre sonra Dünya güzellik yarışmasına katıldı. Yüksel Ak Rimer onlarca aday arasından seçilerek dünya üçüncüsü oldu. Bu Yüksel Ak için çıkış kapısı olmuştu. Tüm hayatı değişecekti. Öyle de oldu, ancak bir dönemden sonra Yüksel Ak Rimer'ın ne podyumda ne televizyonda görür olduk. 2000 yılı Türkiye güzeli ve dünya üçüncüsü Yüksel Ak Rimer'i görenler şoke oluyor. Osman Rimer ile evlenen Yüksel Ak Rimer, şöhretler dünyasından elini eteğini çekmişti. Peki Yüksel Ak Rimer şimdilerde neler yapıyor? Memleketi İzmir'de yaşamını sürdüren Yüksel Ak Rimer, önceki gün Çeşme'de arkadaşlarıyla buluştu. Yüksel Ak Rimer, plajda keyif çattı. Eski manken Yüksel Ak Rimer, yaz aylarını Çeşme'deki yazlığında geçiriyor. İki çocuk annesi Yüksel Ak Rimer, önceki gün paylaştığı bu pozla çok konuşuldu. 39 yaşındaki. Yüksel Ak Rimer'in düzgün fiziğine iltifat yağdı.