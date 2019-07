Yıllar Yüksel Ak’ı teğet geçmiş! Yüksel Ak’ın son hali inanılmaz!

Evlenip podyumlara veda eden Yüksel Ak Rimer her haliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Yüksel Ak Rimer, 2003'te Türkiye güzeli seçilmiş ve aynı yıl katıldığı 'Dünya Güzellik Yarışması'nda 3. Olmuştu Tescilli güzel son paylaşımı ile takipçilerinden tam not aldı. 2 çocuk annesi 39 yaşındaki Yüksel Ak Rimer'in fotoğrafına beğeni yağdı. Yüksel Ak bir anda elini eteğini çekti şöhretler camiasından. Peki Yüksel Ak Rimer nerelerde? Yüksel Ak Rimer şimdilerde neler yapıyor? 2005 yılında memleketi İzmir'in önde gelen ailelerinden birine mensup Osman Rimer ile Roma'da evlendi. Ondan sonra da yepyeni bir hayata başladı. Yüksel Ak Rimer'in son halini görünce 2 çocuk dünyaya getirdiğine inanmakta güçlük çekeceksiniz. İşte Instagram paylaşımlarıyla eski güzellik kraliçesinin hayatından kareler...