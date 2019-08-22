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  • Zehra Çilingiroğlu’nun bu hali bildiğiniz gibi değil! Görenler şoke oldu

’nun bu hali bildiğiniz gibi değil! Görenler şoke oldu

ile 'nun eski evliliğinden olan kızları denizde görüntülendi. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu bir kız arkadaşıyla denizin ve kumun keyfini çıkarttı. Zehra Çilingiroğlu bir kız arkadaşı ile Dalyan'da görüntülendi. Zehra Çilingiroğlu'nun neşesi yerindeydi. Yeni saç stiliyle dikkat çeken Zehra Çilingiroğlu daha öncede giyim tarzıyla uzun bir süre konuşulmuştu. Ayrıca Zehra Çilingiroğlu'nun son günlerde oldukça kilo aldığı da dikkatlerden kaçmadı. İşte Hülya Avşar'ın kız Zehra Çilingiroğlu ve diğer ünlü isimlerin tatil pozları…

Giriş Tarihi: 22.08.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 22.08.2019 11:25
Zehra Çilingiroğlu’nun bu hali bildiğiniz gibi değil! Görenler şoke oldu

ile 'nun kızları Zehra önceki gün denize girerken görüntülendi. Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra önceki gün Dalyan'da görüntülendi. Hürriyet'in haberine göre; Mekana bir kız arkadaşıyla giden Zehra, uzun süre güneşlendikten sonra sıcaktan bunalıp kendini serin sulara bıraktı. Bir süre tek başına kulaç attıktan sonra yeniden arkadaşının yanına dönen genç kızın neşesi yerindeydi. 'nun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Zehra Çilingiroğlu'nun son günlerde kilo aldığı gözlerden kaçmadı…

Zehra Çilingiroğlu’nun bu hali bildiğiniz gibi değil! Görenler şoke oldu

HADİSE

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Zehra Çilingiroğlu’nun bu hali bildiğiniz gibi değil! Görenler şoke oldu

HADİSE

Zehra Çilingiroğlu’nun bu hali bildiğiniz gibi değil! Görenler şoke oldu

ŞEYMA SUBAŞI

Zehra Çilingiroğlu’nun bu hali bildiğiniz gibi değil! Görenler şoke oldu

ŞEYMA SUBAŞI

Zehra Çilingiroğlu’nun bu hali bildiğiniz gibi değil! Görenler şoke oldu

SEREN SERENGİL

Zehra Çilingiroğlu’nun bu hali bildiğiniz gibi değil! Görenler şoke oldu

SEREN SERENGİL

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