Zehra Çilingiroğlu’nun bu hali bildiğiniz gibi değil! Görenler şoke oldu

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun eski evliliğinden olan kızları Zehra Çilingiroğlu denizde görüntülendi. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu bir kız arkadaşıyla denizin ve kumun keyfini çıkarttı. Zehra Çilingiroğlu bir kız arkadaşı ile Dalyan'da görüntülendi. Zehra Çilingiroğlu'nun neşesi yerindeydi. Yeni saç stiliyle dikkat çeken Zehra Çilingiroğlu daha öncede giyim tarzıyla uzun bir süre konuşulmuştu. Ayrıca Zehra Çilingiroğlu'nun son günlerde oldukça kilo aldığı da dikkatlerden kaçmadı. İşte Hülya Avşar'ın kız Zehra Çilingiroğlu ve diğer ünlü isimlerin tatil pozları…