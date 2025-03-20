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Haberler Galeri Zembilli'de Adem, İlyas’ın tuzağına düşüyor
Giriş Tarihi: 20.03.2025 14:25 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 14:27

Zembilli'de Adem, İlyas’ın tuzağına düşüyor

İçleri ısıtacak hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan "Zembilli" on ikinci bölümüyle ekranlarda

Zembilli’de Adem, İlyas’ın tuzağına düşüyor

12.Bölüm Özeti:

Adem dükkanını İlyas'ın yaktırdığını öğrenir. Esma ise Adem'i kurtarabilmek için İlyas'a bir tuzak kurar.

Zembilli’de Adem, İlyas’ın tuzağına düşüyor

Münevver rüyasında Murad'ı görür, Adem ve Fidan'ın evlenmesine izin verir.

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Zembilli’de Adem, İlyas’ın tuzağına düşüyor

Tarık babasının ölümüne sebep olan vasiyetin peşindedir.

Zembilli’de Adem, İlyas’ın tuzağına düşüyor

Vahit, müfettişin gözüne girebilmek için Şükran'ın tavsiyesini dinler ve iftar için makamlı bir ezan okur.

Zembilli’de Adem, İlyas’ın tuzağına düşüyor

Ancak caminin saati bozulmuştur ve Vahit, farkında olmadan ezanı beş dakika erken okur.