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Haberler Galeri Zembilli'de Fidan’dan Adem’e beklenmedik teklif!
Giriş Tarihi: 23.01.2025 10:39 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 10:41

Zembilli'de Fidan’dan Adem’e beklenmedik teklif!

İçleri ısıtacak hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan "Zembilli" dördüncü bölümüyle ekranlarda...

Zembilli’de Fidan’dan Adem’e beklenmedik teklif!

4.Bölüm Özeti:

Adem, Kadir, Tarık ve Vahit; İlyas'ın onlara kurduğu tuzağa düşer ve tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alınırlar.

Zembilli’de Fidan’dan Adem’e beklenmedik teklif!

Nuran, Kadir'in yokluğunu aratmamak için kolları sıvar, fırında çalışmaya başlar.

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Zembilli’de Fidan’dan Adem’e beklenmedik teklif!

Gülnur, Nuran'ı fırında görünce, bu fırsatı kaçırmaz ve hemen Refik'e söyler.

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Zembilli’de Fidan’dan Adem’e beklenmedik teklif!

Refik apar topar fırına gelip Nuran'a hesap sorar. Fidan ise Adem ve Esma'nın kendisinden sakladığı vasiyet meselesi yüzünden hem Esma'yı hem de Adem'i suçlar.

Zembilli’de Fidan’dan Adem’e beklenmedik teklif!

Esma ise Adem ve diğerlerini kurtarmak için İlyas'la görüşmeyi kabul eder.

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